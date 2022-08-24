Какие наиболее распространенные нарушения при вручении повесток: адвокат привел примеры

Военное положение в Украине продолжает свое действие. А это автоматически означает, что вместе с ним идет мобилизация. Рассказываем о самых распространенных ошибках во время вручения повесток.

Поскольку мобилизация продолжается, повестки могут вручать практически где угодно. Юристы же сконцентрировали свое внимание на распространенных ошибках при передаче этого документа.

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Распространенные ошибки при вручении повесток

Адвокат Андрей Новак отметил первый и чрезвычайно важный пункт. Речь идет о выдаче повесток сотрудниками национальной полиции, а также силами ТРО. Правозащитник подчеркнул, что это нарушение. А все потому, что соответствующие подразделения имеют право сопровождать тех, кто уполномочен вручать повестки. К примеру, сотрудников военкоматов.

Еще одно грубое нарушение – отправка повестки по почте или подкладка ее под дверь. Новак отмечает, что никаких условий для вручения повесток таким образом не предусмотрено.

В то же время он напомнил, о чем идет речь в законе. Так вот, в нем указано, что соответствующий документ должны лично вручить военнообязанному. Последний, подчеркивает адвокат, должен поставить подпись, свидетельствующую о получении повестки.

Также распространен вызов в военкомат с помощью телефонных звонков или мессенджеров. Андрей Новак подчеркивает, что подходящий метод вообще запрещен. Следовательно, можно не реагировать как на звонки, так и на сообщения или оставленные под дверью повестки. Игнорирование таких способов пригласить вас в военкомат не наказываются.

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Какие данные должны быть указаны в повестке

Андрей Новак отметил важность правильного заполнения повестки. В противном случае ее нельзя подписывать и получать. Она должна содержать правильно заполненные ваши:

фамилия, имя и отчество;

дату вашего рождения;

место вашего проживания, а точнее – место регистрации.

Также правозащитник добавил, что на повестке должна быть живая подпись начальника территориального центра комплектования, а также печать.

В то же время, он обратил внимание на определенные злоупотребления со стороны ТЦК. Например, на блокпостах и улицах представители военкоматов могут ходить с уже заранее подписанными и пропечатанными повестками. Это, отмечает адвокат, незаконно.

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