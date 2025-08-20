Мобилизационный возраст в 2025 году: могут призвать до 25 лет
- В 2025 году в Украине мобилизуют мужчин в возрасте от 25 до 60 лет, которые пригодны к службе и не имеют отсрочки.
- Мужчины в возрасте от 18 до 25 лет относятся к категории призывников, а после 25 лет переходят в категорию военнообязанных.
В Украине продлено военное положение, предусматривающее мобилизацию для защиты государства. В 2025 году призыву подлежат мужчины в возрасте от 25 до 60 лет.
Кого могут мобилизовать, с какого возраста и как вступить в ряды ВСУ с 18 лет, рассказывает 24 Канал.
С какого возраста мобилизуют в Украине?
Согласно Законом Украины о внесении изменений в вопросы мобилизации и воинского учета, минимальный возраст для призыва на военную службу составляет от 25 до 60 лет. Это касается мужчин, годных к службе и не имеющих отсрочки.
Мужчины в возрасте от 18 до 25 лет относятся к категории призывников. Это те, кто приписаны к призывным участкам и находятся на воинском учете.
После достижения 25-летнего возраста лицо переходит в категорию военнообязанных. Мужчина такого возраста должен сменить документ с удостоверения о приписке на временное удостоверение военнообязанного.
Во время военного положения мобилизируют именно военнообязанных. Это мужчины, достигшие 25 лет и, соответственно, находящиеся в запасе.
Также призыву подлежат те, кто закончил кафедру военной подготовки и получил звание, или прошел срочную службу.
Могут ли служить мужчины до 25 лет?
Общая мобилизация касается прежде всего мужчин от 25 лет, но в отдельных случаях служить могут и младшие. Это возможно при подписании "Контракта 18 – 24". Инициатива предусматривает год службы с возможностью получить финансовые выплаты до 1 миллиона гривен и других социальных бонусов.
Участниками могут стать мужчины и женщины в возрасте от 18 до 24 лет, которые хотят добровольно вступить в ряды ВСУ. В то же время выбор должностей ограничен только боевыми специальностями.
По данным Минобороны, это только должности стрелка, старшего стрелка, стрелок-снайпер, стрелок-санитар, помощник гранатометчика, гранатометчик, старший гранатометчик, разведчик, старший разведчик.
В ведомстве отмечали, что подписать контракт смогут не все желающие. Отказать могут тем, кто имеет проблемы со здоровьем или зависимости. Поэтому будущие новобранцы должны пройти тщательные проверки на военно-врачебной комиссии.