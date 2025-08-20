В Україні продовжено воєнний стан, що передбачає мобілізацію для захисту держави. У 2025 році призову підлягають чоловіки віком від 25 до 60 років.

Кого можуть мобілізувати, з якого віку та як вступити до лав ЗСУ з 18 років, розповідає 24 Канал.

З якого віку мобілізують в Україні?

Згідно із Законом України про внесення змін до питань мобілізації та військового обліку, мінімальний вік для призову на військову службу становить від 25 до 60 років. Це стосується чоловіків, що придатні до служби та не мають відстрочки.

Чоловіки віком від 18 до 25 років належать до категорії призовників. Це ті, хто приписані до призовних дільниць і перебувають на військовому обліку.

Після досягнення 25-річного віку особа переходить до категорії військовозобов'язаних. Чоловік такого віку повинен змінити документ із посвідчення про приписку на тимчасове посвідчення військовозобов'язаного.

Під час воєнного стану мобілізують саме військовозобов'язаних. Це чоловіки, які досягли 25 років і, відповідно, перебувають у запасі.

Також призову підлягають ті, хто закінчив кафедру військової підготовки та отримав звання, або пройшов строкову службу.

Чи можуть служити чоловіки до 25 років?

Загальна мобілізація стосується насамперед чоловіків від 25 років, але в окремих випадках служити можуть і молодші. Це можливо за підписання "Контракту 18 – 24". Ініціатива передбачає рік служби з можливістю отримати фінансові виплати до 1 мільйона гривень та інших соціальних бонусів.

Учасниками можуть стати чоловіки та жінки віком від 18 до 24 років, які хочуть добровільно вступити до лав ЗСУ. Водночас вибір посад обмежений лише бойовими спеціальностями.

За даними Міноборони, це лише посади стрільця, старшого стрільця, стрілець-снайпер, стрілець-санітар, помічник гранатометника, гранатометник, старший гранатометник, розвідник, старший розвідник.

У відомстві наголошували, що підписати контракт зможуть не всі охочі. Відмовити можуть тим, хто має проблеми зі здоров'ям або залежності. Тому майбутні новобранці мають пройти ретельні перевірки на військово-лікарській комісії.