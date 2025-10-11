Укр Рус
24 Канал Новости Украины Отсрочка от мобилизации: когда и как ее оформить
11 октября, 14:15
3

Отсрочка от мобилизации: когда и как ее оформить

Дария Черныш
Основные тезисы
  • Военнообязанные могут оформить отсрочку от мобилизации в любое время до отправки на сборный пункт или зачисления в воинскую часть.
  • Заявление на отсрочку рассматривается комиссией при ТЦК и СП, которая принимает решение в течение семи дней.

В Украине продолжается военное положение и всеобщая мобилизация мужчин 25 – 60 лет. Однако есть перечень категорий украинцев, которые имеют право на отсрочку.

Адвокат Марина Бекало объяснила ТСН, как правильно подать заявление и какие документы добавить, передает 24 Канал.

Смотрите также Освобождает ли от штрафов и уголовной ответственности закон о бронировании разыскиваемых ТЦК

Когда и каким образом получить отсрочку?

В Украине военнообязанные могут оформить отсрочку от мобилизации в любое время. Закон не определяет четких сроков.

Однако ключевое правило, называет Бекало, обращаться с заявлением еще до отправки на сборный пункт или зачисления в воинскую часть. Ведь после этого лицо приобретает статус военнослужащего.

В случае, если человек получил повестку на военно-врачебную комиссию или для уточнения личных данных, стоит сразу же подавать заявление на отсрочку.

Форма заявления утверждена постановлением Кабмина №560. К нему необходимо приложить документы, подтверждающие право на отсрочку.

Обращение рассматривает комиссия при ТЦК и СП. Она должна принять решение в течение семи дней. Возможны два варианта ответа:

  • предоставить отсрочку и выдать справку, подтверждающую решение,
  • отказать с письменным обоснованием.

Отказ можно обжаловать в суде. При необходимости комиссия может делать запросы в учреждения, чтобы проверить основания для отсрочки. В таком случае решение принимается на следующий день после получения ответов.

Пока идет рассмотрение, военнообязанный не проходит ВВК и не может быть призван, уверяет Марина Бекало.

В то же время отдельный порядок действует для мужчин, имеющих бронирование. После получения работодателем выписки из приказа о бронировании, работник должен стать на специальный учет в ТЦК и СП. Только после этого он освобожден от призыва.

Последние новости об отсрочке или бронировании

  • Критические и оборонные предприятия могут бронировать работников на 45 дней, даже если у них не полностью оформлены документы в ТЦК или они находятся в розыске.

  • Мужчины с инвалидностью третьей группы имеют право на отсрочку имеют право на отсрочку от мобилизации. Однако лица с инвалидностью I – III групп могут по собственному желанию служить по контракту в ВСУ.