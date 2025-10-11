Отсрочка от мобилизации: когда и как ее оформить
- Военнообязанные могут оформить отсрочку от мобилизации в любое время до отправки на сборный пункт или зачисления в воинскую часть.
- Заявление на отсрочку рассматривается комиссией при ТЦК и СП, которая принимает решение в течение семи дней.
В Украине продолжается военное положение и всеобщая мобилизация мужчин 25 – 60 лет. Однако есть перечень категорий украинцев, которые имеют право на отсрочку.
Адвокат Марина Бекало объяснила ТСН, как правильно подать заявление и какие документы добавить, передает 24 Канал.
Когда и каким образом получить отсрочку?
В Украине военнообязанные могут оформить отсрочку от мобилизации в любое время. Закон не определяет четких сроков.
Однако ключевое правило, называет Бекало, обращаться с заявлением еще до отправки на сборный пункт или зачисления в воинскую часть. Ведь после этого лицо приобретает статус военнослужащего.
В случае, если человек получил повестку на военно-врачебную комиссию или для уточнения личных данных, стоит сразу же подавать заявление на отсрочку.
Форма заявления утверждена постановлением Кабмина №560. К нему необходимо приложить документы, подтверждающие право на отсрочку.
Обращение рассматривает комиссия при ТЦК и СП. Она должна принять решение в течение семи дней. Возможны два варианта ответа:
- предоставить отсрочку и выдать справку, подтверждающую решение,
- отказать с письменным обоснованием.
Отказ можно обжаловать в суде. При необходимости комиссия может делать запросы в учреждения, чтобы проверить основания для отсрочки. В таком случае решение принимается на следующий день после получения ответов.
Пока идет рассмотрение, военнообязанный не проходит ВВК и не может быть призван, уверяет Марина Бекало.
В то же время отдельный порядок действует для мужчин, имеющих бронирование. После получения работодателем выписки из приказа о бронировании, работник должен стать на специальный учет в ТЦК и СП. Только после этого он освобожден от призыва.
Последние новости об отсрочке или бронировании
Критические и оборонные предприятия могут бронировать работников на 45 дней, даже если у них не полностью оформлены документы в ТЦК или они находятся в розыске.
Мужчины с инвалидностью третьей группы имеют право на отсрочку имеют право на отсрочку от мобилизации. Однако лица с инвалидностью I – III групп могут по собственному желанию служить по контракту в ВСУ.