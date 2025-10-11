После начала службы военного его работодатель должен был издать указ об освобождении работника от работы. Закон предусматривает конкретные сроки возвращения к работе.

Какие сроки возвращения к работе после службы?

Согласно Закону "О воинской обязанности и военной службе", днем окончания военной службы считается дата исключения военнослужащего из списков личного состава его воинской части или учреждения.

Именно с этого момента прекращаются обязанности работодателя по сохранению за работником места работы и должности.

Когда работник присоединился к войску, работодатель должен был издать приказ о его освобождении от работы. На период службы за ним сохранялось место работы и должность.

После этого работник имеет 5 календарных дней, чтобы прибыть в соответствующий ТЦК и СП и стать на воинский учет. На это время работодатель должен снова освободить его от работы, сохраняя место, должность и среднюю зарплату.

