Повернення на роботу після служби: які строки та обов'язки передбачає закон
- Роботодавець припиняє зобов'язання зберігати місце роботи за працівником з моменту виключення його зі списків особового складу ЗСУ.
- Працівник має 5 днів, щоб стати на військовий облік у ТЦК та СП, протягом яких роботодавець має зберігати місце, посаду та середню зарплату.
Після початку служби військового його роботодавець мав видати указ про увільнення працівника від роботи. Закон передбачає конкретні строки повернення до роботи.
Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на kadroland.
Які строки повернення до роботи після служби?
Згідно із Законом "Про військовий обов'язок і військову службу", днем закінчення військової служби вважається дата виключення військовослужбовця зі списків особового складу його військової частини чи закладу.
Саме з цього моменту припиняються обов'язки роботодавця щодо збереження за працівником місця роботи та посади.
Коли працівник долучився до війська, роботодавець мав видати наказ про його увільнення від роботи. На період служби за ним зберігалось місце роботи та посаду.
Після цього працівник має 5 календарних днів, щоб прибути до відповідного ТЦК та СП і стати на військовий облік. На цей час роботодавець має знову увільнити його від роботи, зберігаючи місце, посаду та середню зарплату.
Останні новини про мобілізацію
Критичні та оборонні підприємства мають право бронювати працівників на 45 днів, навіть якщо їхні облікові документи в ТЦК оформлені не повністю або вони перебувають у розшуку.
Чоловіки віком 50 – 60 років підлягають мобілізації на загальних підставах, якщо визнані придатними до служби та не мають відстрочки. Осіб старше 55 років призивають зазвичай на посади водіїв чи логістів, але їх можуть призначити і на бойові посади.