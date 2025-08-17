В июле этого года украинцы получили возможность оплатить штраф за нарушение воинского учета в приложении Резерв+. В некоторых случаях после уплаты штрафа статус "В розыске" исчезает, но через некоторое время возвращается.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на объяснения специалистов юридической компании "INSEININ".

Почему статус "В розыске" появляется снова?

Статус "В розыске" может отображаться даже после уплаты штрафа из-за того, что реестр "Оберіг" не всегда обновляется мгновенно. По словам военных адвокатов, обновление данных может занять время, и статус может "восстановиться" из-за задержек в базе данных.

Еще одной причиной может стать неустранение основной проблемы.

Уплата штрафа закрывает административное дело, но не устраняет обязанность, например, пройти ВВК или явиться в ТЦК. Если нарушение повторяется (например, игнорирование новой повестки), розыск активируется снова,

– объяснили юристы.

В то же время некоторые пользователи жалуются на "фейковые" штрафы без реального административного дела. В частности, система может выставить штраф за "необновление данных до 16 июля 2024 года", однако без соответствующего постановления ТЦК такие начисления являются незаконными.

По словам юристов, подобные случаи уже фиксируются и требуют обжалования.

Также случаются повторные нарушения. Если после уплаты штрафа данные не обновлены полностью (например, не подтверждено бронирование или отсрочку), система может интерпретировать это как новое нарушение.

Что делать, если статус не исчезает?

Если статус "В розыске" не исчезает, специалисты советуют:

Обновить данные в приложении Резерв+. Необходимо нажать кнопку "Обновить данные" и проверить всю информацию. Если статус не изменится, попытку следует повторить через 24 часа. По словам разработчиков, это часто устраняет технические сбои.



Проверить наличие постановления в разделе "Штрафы". Если реального постановления ТЦК нет, оповещения можно игнорировать и не платить средства без подтверждения.

После этого рекомендуется обратиться в ТЦК с заявлением о снятии с розыска, добавив копию квитанции об уплате штрафа и отметив, что нарушение устранено. Рассмотрение такого заявления длится до 10 дней, а в случае отказа решение можно обжаловать в суде.

Справка. В случае незаконного розыска украинцы могут подать иск в административный суд по месту жительства. В качестве доказательств следует использовать скриншоты с Резерв+, квитанцию об уплате и, при наличии, медицинские документы об отсрочке.

Также стоит мониторить реестр должников на предмет возможного ареста счетов из-за якобы неуплаченного штрафа. В таких случаях обжалование нужно проводить немедленно.