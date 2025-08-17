У липні цього року українці отримали можливість сплатити штраф за порушення військового обліку у застосунку Резерв+. У деяких випадках після сплати штрафу статус "У розшуку" зникає, але через деякий час повертається.

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на пояснення фахівців юридичної компанії "INSEININ".

Чому статус "У розшуку" з'являється знову?

Статус "У розшуку" може відображатися навіть після сплати штрафу через те, що реєстр "Оберіг" не завжди оновлюється миттєво. За словами військових адвокатів, оновлення даних може зайняти час, і статус може "відновитися" через затримки в базі даних.

Ще однією причиною може стати неусунення основної проблеми.

Сплата штрафу закриває адміністративну справу, але не усуває обов'язок, наприклад, пройти ВЛК або з'явитися до ТЦК. Якщо порушення повторюється (наприклад, ігнорування нової повістки), розшук активується знову,

– пояснили юристи.

Водночас деякі користувачі скаржаться на "фейкові" штрафи без реальної адміністративної справи. Зокрема, система може виставити штраф за "неоновлення даних до 16 липня 2024 року", однак без відповідної постанови ТЦК такі нарахування є незаконними.

За словами юристів, подібні випадки вже фіксуються та потребують оскарження.

Також трапляються повторні порушення. Якщо після сплати штрафу дані не оновлено повністю (наприклад, не підтверджено бронювання чи відстрочку), система може інтерпретувати це як нове порушення.

Що робити, якщо статус не зникає?

Якщо статус "У розшуку" не зникає, фахівці радять:

Оновити дані в застосунку Резерв+. Необхідно натиснути кнопку "Оновити дані" та перевірити всю інформацію. Якщо статус не зміниться, спробу слід повторити через 24 години. За словами розробників, це часто усуває технічні збої.



Перевірити наявність постанови в розділі "Штрафи". Якщо реальної постанови ТЦК немає, сповіщення можна ігнорувати та не сплачувати кошти без підтвердження.

Після цього рекомендується звернутися до ТЦК із заявою про зняття з розшуку, додавши копію квитанції про сплату штрафу та зазначивши, що порушення усунуто. Розгляд такої заяви триває до 10 днів, а в разі відмови рішення можна оскаржити в суді.

Довідка. У випадку незаконного розшуку українці можуть подати позов до адміністративного суду за місцем проживання. Як докази варто використати скриншоти з Резерв+, квитанцію про сплату та, за наявності, медичні документи про відстрочку.

Також варто моніторити реєстр боржників на предмет можливого арешту рахунків через нібито несплачений штраф. У таких випадках оскарження потрібно проводити негайно.