Про це розповідає 24 Канал з посиланням на Міноборони України. У застосунку Резерв+ запрацювала нова функція – тепер можна сплатити штраф за неприбуття до територіального центру комплектування за повісткою.

Як у Резерв+ сплатити штраф за ігнорування повістки?

Раніше сервіс дозволяв оплачувати лише штрафи за невчасне уточнення даних.

У Міністерстві оборони пояснили, що врученою вважається повістка, яку працівники ТЦК передали особисто або надіслали поштою. Усі такі документи фіксуються у реєстрі Оберіг. Якщо повістка вручена належним чином, але військовозобов’язаний не з’явився, він ризикує отримати штраф.

Щоб сплатити його через Резерв+, потрібно:

Подати заяву про визнання порушення у розділі "Штрафи онлайн".

Дочекатися постанови від ТЦК (до трьох днів).

Оплатити штраф у розмірі 8 500 грн упродовж 20 днів, що становить 50% від повної суми.

Якщо проігнорувати платіж, сума зросте до 17 000 гривень, а ще через 20 днів – до 34 000 гривень. У разі несплати справа може потрапити до виконавчої служби, що призведе до блокування рахунків, арешту майна або транспорту.

Після оплати червона стрічка у застосунку зникне, але обов’язок виконувати вимоги військового обліку зберігається. Повістки можуть надходити й надалі, а систематичне ігнорування стане підставою для кримінальної відповідальності.