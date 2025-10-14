Военнообязанные украинцы должны проходить военно-врачебную комиссию (ВВК) минимум раз в год. За ее непрохождение предусмотрен административный штраф.

Однако его погашение не освобождает от обязанности проходить комиссию. Об этом в интервью Юрию Ричуку рассказала пресс-офицер Волынского областного ТЦК и СП Ульяна Кравчук, передает 24 Канал.

Освобождает ли от ВВК уплата штрафа?

Административный штраф за уклонение от прохождения ВВК не освобождает от обязанности пройти ее. Это нарушение, по словам Кравчук, остается актуальным независимо от уплаты штрафа.

Вопрос прохождения ВВК и уплаты штрафов регулируется действующим законодательством. Штраф за уклонение от прохождения составляет от 17 до 25 тысяч гривен.

Однако даже после его уплаты военнообязанный должен пройти ВВК, поскольку закон не предусматривает исключений.

Пресофицерка отмечает, что военнообязанные должны проходить комиссию минимум раз в год. В случае несогласия с решением можно обжаловать его в высшей ВВК или через суд.

