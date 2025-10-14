Військовозобов'язані українці повинні проходити військово-лікарську комісію (ВЛК) щонайменше раз на рік. За її непроходження передбачено адміністративний штраф.

Проте його погашення не звільняє від обов'язку проходити комісію. Про це в інтерв'ю Юрію Ричуку розповіла пресофіцерка Волинського обласного ТЦК та СП Уляна Кравчук, передає 24 Канал.

Чи звільняє від ВЛК сплата штрафу?

Адміністративний штраф за ухилення від проходження ВЛК не звільняє від обов'язку пройти її. Це порушення, за словами Кравчук, залишається актуальним незалежно від сплати штрафу.

Питання проходження ВЛК та сплати штрафів регулюється чинним законодавством. Штраф за ухилення від проходження становить від 17 до 25 тисяч гривень.

Проте навіть після його сплати військовозобов'язаний має пройти ВЛК, оскільки закон не передбачає винятків.

Пресофіцерка наголошує, що військовозобов'язані повинні проходити комісію щонайменше раз на рік. У разі незгоди з рішенням можна оскаржити його у вищій ВЛК або через суд.

