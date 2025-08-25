В Днепре мужчина провоцировал драку с ТЦК и сбежал после выстрела в воздух
- В Днепре мужчина провоцировал драку с представителями ТЦК и сбежал после выстрела в воздух, пострадавших нет, продолжается расследование.
- Инцидент произошел во время проверки документов, мужчина начал агрессивно себя вести и не имел при себе необходимых документов.
В Днепре мужчина провоцировал драку с ТЦК и сбежал после выстрела холостым патроном. Пострадавших нет, расследование продолжается.
Об этом рассказывает 24 Канал з ссылкой на Днепропетровский областной ТЦК. В Днепре 24 августа мужчина во время проверки военно-учетных документов пытался спровоцировать драку с представителями территориального центра комплектования и социальной поддержки и убежал после предупредительного выстрела.
Мужчина напал на военных и бросился бежать
Как сообщает Днепропетровский областной ТЦК, инцидент произошел на улице Ивана Нечуя-Левицкого. Группа оповещения совместно с полицией остановила мужчину для проверки документов, которые, по закону, должны быть при себе у мужчин от 18 до 60 лет. Нарушитель документов не имел, отказался ехать в РТЦК для уточнения данных и начал агрессивно себя вести, провоцируя драку.
Чтобы прекратить нападение, один из военнослужащих сделал одиночный выстрел холостым патроном вверх. После этого мужчина бросился бежать. Жертв среди гражданских, военных и правоохранителей нет.
На место вызвали следственную группу Нацполиции и Военную службу правопорядка. В ТЦК призвали не распространять непроверенную информацию и дождаться результатов расследования.
Последние скандальные ситуации с ТЦК
- На Ровенщине в пункте сбора умер военнообязанный мужчина из-за сердечной недостаточности, признаков насильственной смерти не обнаружено. Инцидент произошел 21 августа в селе Городец; мужчина 1991 года рождения умер по прибытии в ТЦК, где ему стало плохо.
18 июня в Стрыйском ТЦК умер 50-летний мужчина, который прибыл для уточнения данных. Предварительной причиной смерти назван инфаркт.
В июле венгерские СМИ сообщили о смерти гражданина после избиения в ТЦК на Закарпатье, однако МИД Украины опроверг эту информацию.
В Харькове 39-летний мужчина погиб, выпрыгнув из окна ТЦК. Предварительно установлено, что это было самоубийство.