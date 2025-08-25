В Днепре мужчина провоцировал драку с ТЦК и сбежал после выстрела холостым патроном. Пострадавших нет, расследование продолжается.

Об этом рассказывает 24 Канал з ссылкой на Днепропетровский областной ТЦК. В Днепре 24 августа мужчина во время проверки военно-учетных документов пытался спровоцировать драку с представителями территориального центра комплектования и социальной поддержки и убежал после предупредительного выстрела.

Мужчина напал на военных и бросился бежать

Как сообщает Днепропетровский областной ТЦК, инцидент произошел на улице Ивана Нечуя-Левицкого. Группа оповещения совместно с полицией остановила мужчину для проверки документов, которые, по закону, должны быть при себе у мужчин от 18 до 60 лет. Нарушитель документов не имел, отказался ехать в РТЦК для уточнения данных и начал агрессивно себя вести, провоцируя драку.

Чтобы прекратить нападение, один из военнослужащих сделал одиночный выстрел холостым патроном вверх. После этого мужчина бросился бежать. Жертв среди гражданских, военных и правоохранителей нет.

На место вызвали следственную группу Нацполиции и Военную службу правопорядка. В ТЦК призвали не распространять непроверенную информацию и дождаться результатов расследования.

