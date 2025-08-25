У Дніпрі чоловік провокував бійку з ТЦК і втік після пострілу холостим патроном. Постраждалих немає, розслідування триває.

Про це розповідає 24 Канал з посиланням на Дніпропетровський обласний ТЦК. У Дніпрі 24 серпня чоловік під час перевірки військово-облікових документів намагався спровокувати бійку з представниками територіального центру комплектування та соціальної підтримки і втік після попереджувального пострілу.

Чоловік напав на військових і кинувся тікати

Як повідомляє Дніпропетровський обласний ТЦК, інцидент стався на вулиці Івана Нечуя-Левицького. Група оповіщення спільно з поліцією зупинила чоловіка для перевірки документів, які, згідно з законом, мають бути при собі у чоловіків від 18 до 60 років. Порушник документів не мав, відмовився їхати до РТЦК для уточнення даних і почав агресивно поводитися, провокуючи бійку.

Щоб припинити напад, один із військовослужбовців зробив одиночний постріл холостим патроном угору. Після цього чоловік кинувся тікати. Жертв серед цивільних, військових та правоохоронців немає.

На місце викликали слідчу групу Нацполіції та Військову службу правопорядку. У ТЦК закликали не поширювати неперевірену інформацію та дочекатися результатів розслідування.

