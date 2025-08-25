Про це розповідає 24 Канал з посиланням на Рівненський обласний ТЦК та СП. У Рівненській області трагічно помер військовозобов’язаний, якого мали відправити на полігон.

Читайте також Сотні людей у Вінниці "відбивали" у поліції ухилянта, – ЗМІ

На пункті збору для відправки на полігон помер чоловік

Інцидент стався 21 серпня у селі Городець. У відомстві зазначили, що працівники зупинили чоловіка 1991 року народження, у якого не було підстав для відстрочки від мобілізації. Йому запропонували проїхати до районного ТЦК, на що він погодився.

Після прибуття на місце на чоловіка склали протокол про адміністративне правопорушення та направили на проходження військово-лікарської комісії. Згодом, під час перебування у пункті збору для відправлення у навчальний центр, йому стало зле.

Під час перебування на пункті збору для відправки до військового навчального центру Сахаруку В.В. стало погано. Терміново йому було викликано екстрену швидку медичну допомогу. На жаль, лікарями було констатовано смерть Сахарука В.В,

– повідомили у ТЦК.

У відомстві запевняють, що причиною смерті стала серцева недостатність, а ознак насильницької смерті не виявили.

Водночас у соцмережах з’явився допис матері чоловіка, де йдеться, що син помер нібито у приміщенні ТЦК.

Знімок допису матері Віталія Сахарука.

До слова, у Черкаській області 22 серпня чоловік вистрибнув з автомобіля під час перевезення до навчального центру ЗСУ, після чого помер. Йдеться про 41-річного керівника Кіровоградської обласної федерації брейк-дансу Євгена Кушніра.

Поліція відкрила кримінальне провадження, розслідування проводять під керівництвом Смілянської прокуратури.