Путин пошел на хитрый шаг: как Россия будет набирать людей в армию без объявления мобилизации

В Институте изучения войны заявили, что в России заканчиваются добровольцы, поэтому Владимир Путин не может проводить даже скрытую мобилизацию. Для этого он готовит новые, коварные решения.

В ноябре 2025 года российский диктатор подписал закон о круглогодичном призыве. Как рассказал 24 Каналу военный обозреватель Иван Тимочко, в нем скрывается много интересных аспектов.

Как Путин хочет набирать людей в армию?

"Начнем с того, что россияне пошли на довольно хитрый трюк. Путин объявил о призыве резервистов, забывая сказать, что как таковых классических резервистов в России осталось довольно мало", – отметил Иван Тимочко.

Большинство из них уже призывали на службу в российскую армию. Они были на учете, имеют определенные законодательные обязательства перед войском, поэтому, находясь в таком резерве, их все равно привлекут на фронт.

"Новый закон дает возможность скрыть общую мобилизацию, вообще призыв людей. Ранее россияне в соответствии с законом о непрерывном призыве срочников, имели возможность останавливать любого из людей соответствующего возраста и вручать им повестки, вызывать для уточнения данных и призывать в армию", – отметил военный обозреватель.

Обратите внимание! Владимир Путин подписал закон, который уже назвали закон о "вечном призыве". Так хотят увеличить количество новобранцев в армии. План составляет 160 тысяч человек.

Старшую возрастную категорию теперь занесут в так называемые "резервисты". Это фактически даст возможность остановить любого просто на улице, даже если человек не окажется ни в резерве, ни на воинском учете. Также это позволит любого вносить в резерв и дальше вызывать при необходимости.

Кремль придумал хитрый шаг

Российский диктатор делает все, чтобы общество внутри страны не взбунтовалось. Сейчас всем рассказывают, что несмотря на круглогодичный призыв, срочники якобы будут служить далеко от фронта. Вместо этого будут призывать резервистов.

Но никто не говорит, что каждый российский гражданин будет попадать в этот резерв и его могут привлекать. Так разделяют российское население, чтобы оно не объединялось, не протестовало. Это довольно циничный, но продуманный шаг.

Также не стоит забывать, что так называемая частичная мобилизация в России продолжается. Прикрываясь ею, новых резервистов будут привлекать на фронт. Кроме того, приказ, который появился в публичном доступе имеет два скрытых пункта. Вероятно, они касаются призыва резервистов и того, как это надо делать.

Как в России происходит мобилизация?