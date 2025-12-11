Путін пішов на хитрий крок: як Росія набиратиме людей у військо без оголошення мобілізації

В Інституті вивчення війни заявили, що у Росії закінчуються добровольці, тому Володимир Путін не може проводити навіть приховану мобілізацію. Для цього він готує нові, підступні рішення.

У листопаді 2025 року російський диктатор підписав закон про цілорічний призов. Як розповів 24 Каналу військовий оглядач Іван Тимочко, у ньому ховається багато цікавих аспектів.

Як Путін хоче набирати людей у військо?

"Почнемо з того, що росіяни пішли на доволі хитрий трюк. Путін оголосив про призов резервістів, забуваючи сказати, що як таких класичних резервістів у Росії залишилося доволі мало", – наголосив Іван Тимочко.

Більшість з них уже призивали на службу у російську армію. Вони були на обліку, мають певні законодавчі зобов'язання перед військом, тому, перебуваючи в такому резерві, їх все одно залучать на фронт.

"Новий закон дає можливість приховати загальну мобілізацію, взагалі призов людей. Раніше росіяни відповідно до закону про безперервний призов строковиків, мали можливість зупиняти будь-кого з людей відповідного віку й вручати їм повістки, викликати для уточнення даних і призивати в армію", – зауважив військовий оглядач.

Старшу вікову категорію тепер занесуть у так звані "резервісти". Це фактично дасть можливість зупинити будь-кого просто на вулиці, навіть якщо людина не виявиться ні в резерві, ні на військовому обліку. Також це дозволить будь-кого вносити у резерв і далі викликати за потреби.

Кремль придумав хитрий крок

Російський диктатор робить все, щоб суспільство всередині країни не збунтувало. Зараз всім розповідають, що попри цілорічний призов, строковики нібито служитимуть далеко від фронту. Натомість призиватимуть резервістів.

Але ніхто не говорить, що кожен російський громадянин потраплятиме у цей резерв і його можуть залучати. Так розділяють російське населення, щоб воно не гуртувалось, не протестувало. Це доволі цинічний, але продуманий крок.

Також не варто забувати, що так звана часткова мобілізація у Росії продовжується. Прикриваючись нею, нових резервістів залучатимуть на фронт. Крім того, наказ, який з'явився у публічному доступі має два приховані пункти. Ймовірно, вони стосуються призову резервістів і того, як це треба робити.

Як у Росії відбувається мобілізація?