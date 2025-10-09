"Точно потерянные рейтинги": Зеленский прокомментировал возможность масштабной мобилизации в России
- Путин остановил масштабную мобилизацию в России из-за падения своих рейтингов, согласившись платить большие деньги за контракты.
- Зеленский считает, что мобилизация в России – вызов для Европы, поскольку это может означать начало большой войны.
Ранее Владимир Путин остановил масштабную мобилизацию в России из-за падения своих рейтингов. Именно чтобы этого избежать, руководство Кремля согласилось платить "большие деньги" за контракты для военных.
Об этом Владимир Зеленский заявил на встрече с журналистами, передает 24 Канал. Он также предположил, зачем страна-агрессор могла бы мобилизовать миллионы своих граждан.
Возможна ли масштабная мобилизация в России?
Зеленский напомнил, что масштабную мобилизацию в России остановили, поскольку диктатор начал терять свои рейтинги.
Поверьте, платить большие деньги за контракты точно они не хотели... Но они на это пошли. Представьте себе, какая цена защиты его (Путина – 24 Канал) личного рейтинга,
– сказал украинский президент.
По мнению Зеленского, если мобилизация в стране-агрессоре все же будет, это вызов Европе. Ведь тогда Путин начнет большую войну.
Смотрите на карту Европы. Где будут быстрые успехи, туда он и пойдет, если будет мобилизация. Это точно,
– считает Зеленский.
Именно этого касались сигналы европейцев и инициатива США – важно посадить российского президента за стол переговоров. Это может его остановить и уменьшить риски расширения военных действий.
Путин якобы лично боится прекращения огня, потому что после этого снова вернуться в полномасштабную войну сложно – экономически, с обществом, с миром и даже странами, которые до сих пор "жмут ему руку".
К слову, эксклюзивно для 24 Канала доктор философских наук и политический эксперт Андрей Городницкий рассказал, что жители отдаленных регионов России уже видят, какие большие потери они несут в войне, а набирать бойцов из крупных городов Кремль не хочет.
По словам специалиста, изменилась и ситуация с добровольцами – раньше многие люди мобилизовались за деньги, теперь же в пропагандистских телеграм-каналах даже предлагают вознаграждение, если "приведешь друга, который хочет служить".
Что еще заявил Зеленский?
Украинский президент подчеркнул – Россия не демонстрирует никакой силы, а продолжает совершать теракты, убивать гражданских, бить по энергетике и железнодорожных сообщениях. В частности, обострять ситуацию на ЗАЭС.
В ответ защитники продолжают дальнобойные удары по стране-агрессору. "И это вопрос времени, когда мы выйдем на еще более высокий уровень. К сожалению, время такое дорогостоящее, я об этом всегда говорю", – добавил Зеленский.
Дональд Трамп не отказывал ему в передаче дальнобойного оружия, в частности крылатых ракет Tomahawk. Такое сотрудничество с США могло бы усилить Украину и заставить россиян "протрезветь" и сесть за стол переговоров.