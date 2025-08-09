Люди, которые по религиозным убеждениям не могли держать оружие, до войны проходили альтернативную службу. Но теперь оказалось, что этот вопрос неурегулирован.

Могут ли верующие проходить альтернативную службу во время войны?

В Государственной службе Украины по этнополитике и свободе совести отметили: из-за изменений в законодательстве сейчас есть неурегулированность вопроса реализации конституционного права на прохождение альтернативной (невоенной) службы в целом – как в мирное время, так и во время действия военного положения. Дело в том, что в 2024 году из правового поля изъяли понятие "срочная военная служба", вместо которой вводилась альтернативная (невоенная) служба.

Статья 35 Конституции Украины Каждый имеет право на свободу мировоззрения и вероисповедания. Это право включает свободу исповедовать любую религию или не исповедовать никакой. (...) Никто не может быть освобожден от своих обязанностей перед государством или отказаться от выполнения законов по мотивам религиозных убеждений. В случае если выполнение воинского долга противоречит религиозным убеждениям гражданина, выполнение этой обязанности должно быть заменено альтернативной (невоенной) службой.

Юрист ОО "Юридическая сотня" Ангелина Славич говорит, что заменить военную службу альтернативной во время военного положения невозможно. Она ссылается на решение Верховного Суда Украины. В нем говорится, что сама по себе мобилизация имеет целью не просто несение военной службы, а защиту Родины от военного вторжения другого государства. Поэтому если верующему предлагают должность, где не надо стрелять (например, связиста), а он отказывается, – это уклонение от обязанности защищать Родину.

Перечень участников религиозных организаций, которые имеют право на альтернативную службу, определяет постановление КМУ №2066.

Это:

адвентисты-реформисты;

адвентисты седьмого дня;

евангельские христиане;

евангельские христиане – баптисты;

искупители;

свидетели Иеговы;

харизматические христианские церкви;

христиане веры евангельской;

христиане евангельской веры;

общество сознания Кришны.

До войны вместо службы в армии они работали на государственных, коммунальных предприятиях или в патронажной службе Общества Красного Креста Украины.

Сейчас же они могут претендовать на тыловые или небоевые должности. Ангелина Славич рекомендует обратиться к руководителю ТЦК и СП с заявлением, предоставить документы, подтверждающие принадлежность к религиозной организации, и попросить направление на военную службу по небоевой военно-учетной специальности.

Но адвокат Юрий Станкевич, который представлял в суде верующих церквей, говорит: нет механизма, по которому человек мог бы гарантированно получить небоевую должность.