Люди, які за релігійними переконаннями не могли тримати зброю, до війни проходили альтернативну службу. Але тепер виявилося, що це питання неврегульоване.

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Суспільне.

Чи можуть віряни проходити альтернативну службу під час війни?

У Державній службі України з етнополітики та свободи совісті зауважили: через зміни до законодавства зараз є неврегульованість питання реалізації конституційного права на проходження альтернативної (невійськової) служби загалом – як у мирний час, так і під час дії воєнного стану. Справа в тому, що в 2024 році з правового поля вилучили поняття "строкова військова служба", замість якої запроваджувалася альтернативна (невійськова) служба.

Стаття 35 Конституції України Кожен має право на свободу світогляду і віросповідання. Це право включає свободу сповідувати будь-яку релігію або не сповідувати ніякої. (...) Ніхто не може бути увільнений від своїх обов'язків перед державою або відмовитися від виконання законів за мотивами релігійних переконань. У разі якщо виконання військового обов'язку суперечить релігійним переконанням громадянина, виконання цього обов'язку має бути замінене альтернативною (невійськовою) службою.

Юристка ГО "Юридична сотня" Ангеліна Славич говорить, що замінити військову службу альтернативною під час воєнного стану неможливо. Вона покликається на рішення Верховного суду України. В ньому йдеться, що сама по собі мобілізація має на меті не просто несення військової служби, а захист Батьківщини від військового вторгнення іншої держави. Тому якщо вірянину пропонують посаду, де не треба стріляти (наприклад, зв'язківця), а він відмовляється, – це ухилення від обов'язку захищати Батьківщину.

Перелік учасників релігійних організацій, які мають право на альтернативну службу, визначає постанова КМУ №2066.

Це:

адвентисти-реформісти;

адвентисти сьомого дня;

євангельські християни;

євангельські християни – баптисти;

покутники;

свідки Єгови;

харизматичні християнські церкви;

християни віри євангельської;

християни євангельської віри;

товариство свідомості Крішни.

До війни замість служби в армії вони працювали на державних, комунальних підприємствах або ж у патронажній службі Товариства Червоного Хреста України.

Зараз же вони можуть претендувати на тилові чи небойові посади. Ангеліна Славич рекомендує звернутися до керівника ТЦК та СП із заявою, надати документи, які підтверджують належність до релігійної організації, та попросити направлення на військову службу за небойовою військово-обліковою спеціальністю.

Але адвокат Юрій Станкевич, який представляв у суді вірян церков, говорить: немає механізму, за яким людина могла би гарантовано отримати небойову посаду.