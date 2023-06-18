Мобилизация в Украине продолжается: какие главные изменения ждут украинцев в июне
С начала полномасштабного вторжения в Украине введено военное положение и всеобщая мобилизация. В июне украинцев ждут некоторые изменения.
Общая мобилизация в июне будет продолжаться, поэтому военнообязанные мужчины от 18 до 60 лет могут получать повестки. Кого могут призвать новые основания для демобилизации, изменения в бронировании работников и нового в работе ВЛК – читайте в материале 24 Канала.
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Кого могут призвать в июне
В этом вопросе существенных изменений в июне не будет. Продолжать призывать в ряды ВСУ следующие категории:
- военнообязанных, проходивших срочную службу;
- офицеров запаса, резервистов, других лиц с опытом службы;
- украинцев, не проходивших военную срочную службу;
- ограниченно пригодных во время военного положения.
Однако смогут мобилизовать еще одну категорию военнообязанных, новой в июне. Правительство 30 мая 2023 приняло законопроект №9281. Этот документ вносит изменения в статьи 15, 18, 18-1 и 37 Закона Украины "О воинской обязанности и военной службе". Это означает, что с июня мобилизации будут подлежать военнообязанные, которые пригодные и ограниченно пригодные по состоянию здоровья от 25 до 60 лет без опыта военной службы.
Будут ли призывать мужчин с двойным гражданством
Мужчины, выезжающие за границу на постоянное место жительства не подлежат призыву. Кроме того, если они информируют военкомат о наличии второго гражданства, их должны снять с военного учета в Украине.
Мобилизовать мужчин с двойным гражданством не могут.
Демобилизация военных
В июне появилось новое основание для того, чтобы уволиться с военной службы во время военного положения. Так, военные, у которого близкие родственники погибли или пропали без вести во время военного положения, могут уволиться со службы.
К близким родственникам принадлежат:
- муж,
- жена,
- сын,
- дочь,
- отец,
- иметь,
- дед,
- баба,
- родной (полнородные и неполнородные) брат или сестра.
Новые критерии бронирования военнообязанных
В июне расширили критерии определения важных для экономики отраслей, работников которых можно забронировать. В первую очередь – это касается сельского хозяйства.
В частности, уменьшили критерии площади обрабатывающих угодий работников предприятий, которых можно забронировать. Если раньше минимальным показателем было 1000 гектаров, то теперь – 500. Также изменились критерии и по размеру хозяйств по численности застрахованных работников – их должно быть не менее 20 (ранее минимальной нормой было 50).
Кроме того, были установлены четкие сроки бронирования. Раньше процедура могла занять несколько месяцев. С июня бронирование военнообязанных работников должно проходить не дольше 25 дней.
Как изменится работа военно-врачебной комиссии
С июня военно-врачебные комиссии начнут работать при государственных и коммунальных медицинских учреждениях. Кроме того, военные смогут получать справку об обстоятельствах травматизации по упрощенной процедуре. Это касается любого ранения, контузии или увечья.
Среди нововведений, которые начали действовать в июне – доступ медучреждений Минобороны к электронным медицинским картам пациентов в гражданских медицинских учреждениях.
Будут ли мобилизовать студентов
Студенты на период обучения имеют отсрочку от мобилизации. Соискателей высшего образования не мобилизуют, но повестку они могут получить. Беспокоиться в таком случае не стоит, ведь студента могут вызвать в военкомат для уточнения данных.
Мобилизовать студентов могут при:
- если соискателя образования отчислили из учебного заведения;
- статуса "абитуриента" в переходный период – поступление после колледжа в университет или магистратуру, аспирантуру или докторантуру.
Кроме того, студенты украинских и зарубежных вузов не имеют права пересекать границу и выезжать за пределы Украины.