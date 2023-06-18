Мобілізація в Україні триває: які головні зміни чекають на українців у червні

Від початку повномасштабного вторгнення в Україні запроваджено воєнний стан та загальну мобілізацію. У червні на українців чекають деякі зміни.

Загальна мобілізація у червні триватиме, тому військовозобов'язані чоловіки віком від 18 до 60 років можуть отримувати повістки. Кого можуть призвати, нові підстави для демобілізації, зміни у бронювання працівників та що нового у роботі ВЛК – читайте у матеріалі 24 Каналу.

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Кого можуть призвати у червні

У цьому питанні суттєвих змін у червні не буде. Продовжуватимуть призивати до лав ЗСУ наступні категорії:

військовозобов'язаних, які проходили строкову службу;

офіцерів запасу, резервістів, інших осіб із досвідом служби;

українців, які не проходили військову строкову службу;

обмежено придатних під час воєнного стану.

Проте зможуть мобілізувати ще одну категорію військовозобов'язаних, яка є новою у червні. Уряд 30 травня 2023 року ухвалив законопроєкт №9281. Цей документ вносить зміни у статті 15, 18, 18-1 і 37 Закону України "Про військовий обов'язок і військову службу". Це означає, що від червня мобілізації підлягатимуть військовозобов'язані, які придатні та обмежено придатні за станом здоров'я віком від 25 до 60 років без досвіду військової служби.

Чи призиватимуть чоловіків з подвійним громадянством

Чоловіки, які виїжджають за кордон на постійне місце проживання не підлягають призову. Окрім того, якщо вони інформують військкомат про наявність другого громадянства, то їх повинні зняти з військового обліку в Україні.

Мобілізувати чоловіків з подвійним громадянством не можуть.

Демобілізація військових

У червні з'явилася нова підстава для того, аби звільнитися з військової служби під час воєнного стану. Так, військові, у якого близькі родичі загинули або зникли безвісти під час воєнного стану, можуть звільнитися зі служби.

До близьких родичів належать:

чоловік,

дружина,

син,

донька,

батько,

мати,

дід,

баба,

рідна (повнорідні та неповнорідні) брат або сестра.

Нові критерії бронювання військовозобов'язаних

У червні розширили критерії визначення важливих для економіки галузей, працівників яких можна забронювати. Першочергово – це стосується сільського господарства.

Зокрема, зменшили критерії щодо площі оброблювальних угідь працівників підприємств, яких можна забронювати. Якщо раніше мінімальним показником було 1000 гектарів, то відтепер – 500. Також змінилися критерії й щодо розміру господарств за чисельністю застрахованих працівників – їх повинно бути не менше 20 (раніше мінімальною нормою було 50).

Окрім того, встановили чіткі терміни бронювання. Раніше процедура могла тривати по кілька місяців. Від червня бронювання військовозобов'язаних працівників повинно проходити не довше, ніж 25 днів.

Як зміниться робота військово-лікарської комісії

Від червня військово-лікарські комісії почнуть працювати при державних та комунальних медичних закладах. Окрім того, військові зможуть отримувати довідку про обставини травматизації за спрощеною процедурою. Це стосується будь-якого поранення, контузії чи каліцтва.

Серед нововведень, які почали діяти у червні – доступ медустанов Міноборони до електронних медичних карток пацієнтів у цивільних медичних закладах.

Чи будуть мобілізувати студентів

Студенти на період навчання мають відстрочку від мобілізації. Здобувачів вищої освіти не мобілізують, проте повістку вони можуть отримати. Хвилюватися у такому випадку не варто, адже студента можуть викликати до військкомату для уточнення даних.

Мобілізувати студентів можуть за умови:

якщо здобувача освіти відрахували з навчального закладу;

статусу "абітурієнта" у перехідний період – вступ після коледжу до університету або магістратури, аспірантури чи докторантури.

Окрім того, студенти українських та закордонних ВНЗ не мають права перетинати кордон та виїжджати за межі України.