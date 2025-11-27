Могут ли ТЦК пользоваться гражданским авто во время оповещения мужчин
- Работники ТЦК имеют право использовать гражданские авто для оповещения военнообязанных, но не для задержания.
- Задержание граждан для мобилизации должна осуществлять только полиция с использованием служебных авто.
В Украине продолжается всеобщая мобилизация, во время которой работники ТЦК и СП осуществляют оповещение военнообязанных. Адвокаты говорят, что военные имеют право использовать гражданские авто.
Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на комментарий адвоката Марины Бекало в комментарии изданию ТСН.ua.
Могут ли ТЦК задерживать людей, пользуясь гражданскими авто?
Как пояснила адвокат прямого запрета на использование гражданских авто работниками ТЦК и СП нет. Однако какой бы ни была машина, служащие не имеют законного права задерживать и доставлять граждан в ТЦК. Они только осуществляют оповещение и проводят мобилизационный процесс, а вот административными задержаниями занимается полиция и только если на это есть основания.
Полиция при выполнении своих полномочий в том числе по административному задержанию военнообязанных используют исключительно служебное авто,
– отметила Марина Бекало.
Правозащитница добавила, что в случаях, когда ТЦК задерживают людей, их действия могут квалифицироваться как незаконное лишение свободы или похищение человека и иметь уголовные последствия.
Что еще запрещено делать военнослужащим ТЦК во время мобилизационной работы?
Украинское законодательство не позволяет ТЦК или военным учебным центрам изымать мобильные телефоны у военнообязанных или призывников. Правила могут только ограничивать пользование телефонами.
Кроме того, военнослужащие не имеют права проверять у гражданских документы. Эти обязанности выполняют только работники Национальной полиции, Государственной пограничной службы, Национальной гвардии Украины.