Могут ли ТЦК пользоваться гражданским авто во время оповещения мужчин

В Украине продолжается всеобщая мобилизация, во время которой работники ТЦК и СП осуществляют оповещение военнообязанных. Адвокаты говорят, что военные имеют право использовать гражданские авто.

Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на комментарий адвоката Марины Бекало в комментарии изданию ТСН.ua.

Могут ли ТЦК задерживать людей, пользуясь гражданскими авто?

Как пояснила адвокат прямого запрета на использование гражданских авто работниками ТЦК и СП нет. Однако какой бы ни была машина, служащие не имеют законного права задерживать и доставлять граждан в ТЦК. Они только осуществляют оповещение и проводят мобилизационный процесс, а вот административными задержаниями занимается полиция и только если на это есть основания.

Полиция при выполнении своих полномочий в том числе по административному задержанию военнообязанных используют исключительно служебное авто,

– отметила Марина Бекало.

Правозащитница добавила, что в случаях, когда ТЦК задерживают людей, их действия могут квалифицироваться как незаконное лишение свободы или похищение человека и иметь уголовные последствия.

Что еще запрещено делать военнослужащим ТЦК во время мобилизационной работы?