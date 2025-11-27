Укр Рус
24 Канал Новини України Чи можуть ТЦК користуватися цивільним авто під час оповіщення чоловіків
27 листопада, 14:20
2

Чи можуть ТЦК користуватися цивільним авто під час оповіщення чоловіків

Дар'я Смородська
Основні тези
  • Працівники ТЦК мають право використовувати цивільні авто для оповіщення військовозобов'язаних, але не для затримання.
  • Затримання громадян для мобілізації повинна здійснювати лише поліція з використанням службових авто.

В Україні триває загальна мобілізація, під час якої працівники ТЦК та СП здійснюють оповіщення військовозобов'язаних. Адвокати кажуть, що військові мають право використовувати цивільні авто.

Про це пише 24 Канал з посиланням на коментар адвокатки Марини Бекало в коментарі виданню ТСН.ua.

Чи можуть ТЦК затримувати людей, користуючись цивільними авто?

Як пояснила адвокатка прямої заборони на використання цивільних авто працівниками ТЦК і СП немає. Однак якою б не була автівка, службовці не мають законного права затримувати і доставляти громадян до ТЦК. Вони лише здійснюють оповіщення та проводять мобілізаційний процес, а от адміністративними затриманнями займається поліція та лише якщо на це є підстави.

Поліція при виконанні своїх повноважень в тому числі із адміністративного затримання військовозобов'язаних використовують виключно службове авто, 
– зазначила Марина Бекало.

Правозахисниця додала, що у випадках, коли ТЦК затримують людей, їхні дії можуть кваліфікуватися як незаконне позбавлення волі або викрадення людини й мати кримінальні наслідки.

Що ще заборонено робити військовослужбовцям ТЦК під час мобілізаційної роботи?

  • Українське законодавство не дозволяє ТЦК чи військовим навчальних центрів вилучати мобільні телефони у військовозобов'язаних чи призовників. Правила можуть лише обмежувати користування телефонами.

  • Крім того, військовослужбовці не мають права перевіряти в цивільних документи. Ці обов'язки виконують лише працівники Національної поліції, Державної прикордонної служби, Національної гвардії України.