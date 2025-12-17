Как бронируют работников, нарушивших правила воинского учета: объяснение юриста

Военнообязанные украинцы, которые нарушили правила воинского учета, теперь могут получить бронирование от мобилизации. Однако этот процесс все же имеет определенные особенности.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на объяснения адвоката Лидии Карплюк для "Фактов".

Могут ли бронировать нарушителей воинского учета?

Срок бронирования для нарушителей воинского учета не может превышать 45 календарных дней со дня заключения трудового договора. Стоит отметить, что бронирование предоставляется не более одного раза в один календарный год.

По словам юристов, это время фактически предоставляется военнообязанному для решения всех вопросов и устранения нарушений правил воинского учета.

Важно! бронирование не освобождает военнообязанных от административной ответственности. Поэтому на нарушителей может быть наложен штраф, который при отсутствии оснований для обжалования постановления придется оплатить.

Также законодательством определен специальный срок испытания, который может устанавливаться в трудовых договорах и который не может превышать 45 дней. Заключение такими предприятиями и организациями трудовых договоров с нарушителями воинского учета не будет нарушением должностными лицами предприятий, учреждений и организаций законодательства об обороне, мобилизационной подготовке и мобилизации.

Напомню, что сейчас таких должностных лиц привлекают к административной ответственности по статье 210-1 КУоАП. Штраф за такое нарушение сейчас составляет от 34 000 до 59 500 гривен,

– добавила адвокат.

