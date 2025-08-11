В связи с общей мобилизацией военнообязанным гражданам могут вручить повестку и призвать на службу. Теперь повестки вручают не только лично, но и по почте.

Какой порядок отправки повесток по почте и что об этом стоит знать – сообщает 24 Канал.

Как происходит вручение повестки по почте?

В Украине повестку можно сформировать онлайн через реестр "Оберег". Такая повестка имеет уникальный электронный идентификатор в виде QR-кода.

Этот код содержит информацию, которая заполняется в обычную повестку от руки, а также регистрационный номер почтового отправления в случае отправки повестки средствами почтовой связи заказным почтовым отправлением.

Заметим, что повестку, сформированную через "Оберег", можно распечатать. Однако в таком случае ее бумажная форма должна содержать пригодный для считывания QR-код с соответствующей информацией.

Такие повестки могут вручать на улице военнообязанным и резервистам или отправлять Укрпочтой заказным письмом с описью вложения и уведомлением о вручении.

На таком отправлении должны указывать штриховой кодовый идентификатор оператора почтовой связи, фамилию, имя и отчество, а также адрес гражданина, которому направляется повестка.

В описании вложения указывается информация о наименовании почтового отправления, имя и отчество, адрес гражданина, которому направляется почтовое отправление, наименование вложения с количеством листов, имя и фамилия руководителя ТЦК или его отдела и информация о дате наложения квалифицированной электронной подписи.

Заметим, что повестки начали отправлять по почте после завершения 60 дней, которые давались на обновление данных с 18 мая 2024 года.

В случае, если резервист или военнообязанный уточнил свои учетные данные после завершения этого срока, повестка может направляться на адрес места жительства, указанный резервистом или военнообязанным при уточнении учетных данных.

Такая повестка направляется адресату в течение 48 часов после подписи повестки соответствующим руководителем. При этом день явки по вызову резервиста или военнообязанного из населенного пункта, что является административным центром области, определяется в течение семи суток, а из других населенных пунктов – в течение десяти суток со дня отправки повестки через Укрпочту.

Стоит заметить, что украинские суды начали использовать данные трекера Укрпочты для проверки надлежащего оповещения военнообязанных о вызове в ТЦК. В некоторых случаях они отменяют штрафы, поскольку повестки не были должным образом доставлены.