Используют ли военные ТЦК боди-камеры

В рамках всеобщей мобилизации и военного положения ТЦК проводят мероприятия по оповещению граждан. Во время этого военнослужащие центров комплектования часто используют боди-камеру.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на интервью представителя Полтавского областного ТЦК и СП Романа Истомина "Главкому".

Смотрите также Как формируется количество людей, которых должен мобилизовать ТЦК

Что говорят в ТЦК об использовании боди-камер?

По словам представителя Полтавского ТЦК, каждая группа оповещения обеспечена по крайней мере одной боди-камерой. Если, например, в группе трое военнослужащих, то хотя бы один из них имеет камеру. Кроме того, боди-камеры есть и у полицейских, которые участвуют в совместных группах оповещения.

Истомин отметил, что формально законом предусмотрено, что группы могут работать и без полиции, но на практике сейчас работа без правоохранителей является неэффективной, ведь именно полицейский имеет полномочия проводить административное задержание, если человек нарушает правила воинского учета или отказывается предъявить документы.

Боди-камеры, безусловно, помогают фиксировать все действия. Но, к сожалению, манипуляции часто возникают не из-за отсутствия видео, а из-за способа его подачи,

– говорит он.

Военный объясняет, что когда полицейский выполняет законное задержание, а человек сопротивляется – это снимают и выкладывают в сеть как "насилие со стороны ТЦК". Нарушение происходит со стороны гражданина, но подается все наоборот. Если даже у каждого военного будет камера – это не остановит искажение фактов.

Однако Истомин отметил, если у правоохранителей возникнут подозрения, что действия были незаконными именно со стороны ТЦК и СП, тогда записи боди-камер могут стать важным аргументом в нашу защиту.

Какие полномочия имеет ТЦК?