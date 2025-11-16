Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на интервью представителя Полтавского областного ТЦК и СП Романа Истомина "Главкому".
Что говорят в ТЦК об использовании боди-камер?
По словам представителя Полтавского ТЦК, каждая группа оповещения обеспечена по крайней мере одной боди-камерой. Если, например, в группе трое военнослужащих, то хотя бы один из них имеет камеру. Кроме того, боди-камеры есть и у полицейских, которые участвуют в совместных группах оповещения.
Истомин отметил, что формально законом предусмотрено, что группы могут работать и без полиции, но на практике сейчас работа без правоохранителей является неэффективной, ведь именно полицейский имеет полномочия проводить административное задержание, если человек нарушает правила воинского учета или отказывается предъявить документы.
Боди-камеры, безусловно, помогают фиксировать все действия. Но, к сожалению, манипуляции часто возникают не из-за отсутствия видео, а из-за способа его подачи,
– говорит он.
Военный объясняет, что когда полицейский выполняет законное задержание, а человек сопротивляется – это снимают и выкладывают в сеть как "насилие со стороны ТЦК". Нарушение происходит со стороны гражданина, но подается все наоборот. Если даже у каждого военного будет камера – это не остановит искажение фактов.
Однако Истомин отметил, если у правоохранителей возникнут подозрения, что действия были незаконными именно со стороны ТЦК и СП, тогда записи боди-камер могут стать важным аргументом в нашу защиту.
Какие полномочия имеет ТЦК?
ТЦК и СП в Украине получили новые полномочия в 2024 году, включая право проверки документов военнообязанных мужчин, видеофиксацию и использование технических средств для доступа к Реестру.
Они не могут давать отсрочку, но имеют право оформлять ее и проверять основания для предоставления, а также отправлять повестки по почте во время мобилизации.
ТЦК имеют право обращаться в суд с просьбой о временном ограничении права на управление транспортными средствами для лиц, которые уклоняются от выполнения военных обязанностей.
Однако военнослужащие территориальных центров не могут задерживать граждан. Такие полномочия имеет только полиция.