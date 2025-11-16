Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на інтерв'ю речника Полтавського обласного ТЦК та СП Романа Істоміна "Главкому".
Дивіться також Як формується кількість людей, яких має мобілізувати ТЦК
Що кажуть у ТЦК про використання боді-камер?
За словами речника Полтавського ТЦК, кожна група оповіщення забезпечена принаймні однією боді-камерою. Якщо, наприклад, у групі троє військовослужбовців, то хоча б один із них має камеру. Крім того, боді-камери є і в поліцейських, які беруть участь у спільних групах оповіщення.
Істомін зазначив, що формально законом передбачено, що групи можуть працювати й без поліції, але на практиці зараз робота без правоохоронців є неефективною, адже саме поліцейський має повноваження проводити адміністративне затримання, якщо людина порушує правила військового обліку або відмовляється пред’явити документи.
Боді-камери, безумовно, допомагають фіксувати всі дії. Але, на жаль, маніпуляції часто виникають не через відсутність відео, а через спосіб його подачі,
– каже він.
Військовий пояснює, що коли поліцейський виконує законне затримання, а людина чинить опір – це знімають і викладають у мережу як "насильство з боку ТЦК". Порушення відбувається з боку громадянина, але подається усе навпаки. Якщо навіть у кожного військового буде камера – це не зупинить спотворення фактів.
Однак Істомін зауважив, якщо у правоохоронців виникнуть підозри, що дії були незаконними саме з боку ТЦК та СП, тоді записи боді-камер можуть стати важливим аргументом на наш захист.
Які повноваження має ТЦК?
ТЦК та СП в Україні отримали нові повноваження у 2024 році, включаючи право перевірки документів військовозобов'язаних чоловіків, відеофіксацію та використання технічних засобів для доступу до Реєстру.
Вони не можуть давати відстрочку, але мають право оформляти її та перевіряти підстави для надання, а також надсилати повістки поштою під час мобілізації.
ТЦК мають право звертатися до суду з проханням про тимчасове обмеження права на керування транспортними засобами для осіб, які ухиляються від виконання військових обов'язків.
Однак військовослужбовці територіальних центрів не можуть затримувати громадян. Такі повноваження має лише поліція.