Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на інтерв'ю речника Полтавського обласного ТЦК та СП Романа Істоміна "Главкому".

Що кажуть у ТЦК про використання боді-камер?

За словами речника Полтавського ТЦК, кожна група оповіщення забезпечена принаймні однією боді-камерою. Якщо, наприклад, у групі троє військовослужбовців, то хоча б один із них має камеру. Крім того, боді-камери є і в поліцейських, які беруть участь у спільних групах оповіщення.

Істомін зазначив, що формально законом передбачено, що групи можуть працювати й без поліції, але на практиці зараз робота без правоохоронців є неефективною, адже саме поліцейський має повноваження проводити адміністративне затримання, якщо людина порушує правила військового обліку або відмовляється пред’явити документи.

Боді-камери, безумовно, допомагають фіксувати всі дії. Але, на жаль, маніпуляції часто виникають не через відсутність відео, а через спосіб його подачі,

– каже він.

Військовий пояснює, що коли поліцейський виконує законне затримання, а людина чинить опір – це знімають і викладають у мережу як "насильство з боку ТЦК". Порушення відбувається з боку громадянина, але подається усе навпаки. Якщо навіть у кожного військового буде камера – це не зупинить спотворення фактів.

Однак Істомін зауважив, якщо у правоохоронців виникнуть підозри, що дії були незаконними саме з боку ТЦК та СП, тоді записи боді-камер можуть стати важливим аргументом на наш захист.

Які повноваження має ТЦК?