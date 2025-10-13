Мобилизация до 25 лет: возможна ли и в каких случаях
- В Украине во время военного положения призыв на срочную военную службу не осуществляется, поэтому призывников в возрасте до 25 лет мобилизовать не могут.
- Мобилизация во время военного положения возможна только для военнообязанных, которые старше 25 лет, или для тех, кто закончил военную кафедру.
В Украине продолжается всеобщая мобилизация и военное положение. Законом предусмотрен призыв на службу лиц в возрасте 25 – 60 лет.
А могут ли мобилизовать гражданина до 25 лет, объяснили в адвокатском объединении "Бачинский и партнеры", передает 24 Канал.
Могут ли мобилизовать до 25 лет?
Юристы отмечают, что следует различать понятия "призывник" и "военнообязанный".
С 16 лет каждый человек должен быть приписан к призывному участку. До 25 лет они считаются призывниками, то есть теми, кто подлежит призыву на срочную военную службу.
После 25 лет граждане становятся военнообязанными. Они находятся в запасе для комплектования ВСУ на особый период, в частности во время действия военного положения. По достижении этого возраста нужно стать на воинский учет военнообязанных и изменить военно-учетный документ с удостоверения о приписке к призывному участку на временное удостоверение военнообязанного.
Но военнообязанным лицо также может стать в случае окончания военной кафедры и получения соответствующего офицерского звания, независимо от возраста.
Во время действия военного положения в Украине призыв на срочную военную службу не осуществляется. Из этого следует, что поскольку призывников (лиц в возрасте от 18 до 25 лет) могут призвать только на срочную военную службу, что сейчас не осуществляется, то во время действия военного положения призвать призывника невозможно,
– отмечают юристы.
Поэтому во время военного положения могут мобилизовать только военнообязанных, то есть лиц старше 25 лет, или после окончания кафедры военной подготовки.
Как попасть в армию до 25 лет?
В 2025 году в Украине появилась возможность подписывать контракты для молодежи в возрасте 18 – 24 лет. Они предусматривают финансовую поддержку и социальные льготы за год службы.
В то же время количество желающих воевать в возрасте 18 – 25 лет в последнее время уменьшилось. Объясняют это тем, что украинцы этого возраста могут быть за рубежом. Надеются, что за 2 – 3 месяца ситуация стабилизируется.
Начальник отделения рекрутинга 28 ОМБр Денис Швыдкий также рассказал, что первые контрактники, которые подписали контракты год назад, вскоре закончат свой срок службы. По его словам, большинство из них делятся положительным опытом.