В Україні триває загальна мобілізація та воєнний стан. Законом передбачений призов на службу осіб віком 25 – 60 років.

А чи можуть мобілізувати громадянина до 25 років, пояснили в адвокатському об'єднанні "Бачинський та партнери", передає 24 Канал.

Чи можуть мобілізувати до 25 років?

Юристи зауважують, що варто розрізняти поняття "призовник" та "військовозобов'язаний".

З 16 років кожен чоловік має бути приписаний до призовної дільниці. До 25 років вони вважаються призовниками, тобто тими, хто підлягає призову на строкову військову службу.

Після 25 років громадяни стають військовозобов'язаними. Вони перебувають у запасі для комплектування ЗСУ на особливий період, зокрема під час дії воєнного стану. Після досягнення цього віку потрібно стати на військовий облік військовозобов'язаних та змінити військово-обліковий документ із посвідчення про приписку до призовної дільниці на тимчасове посвідчення військовозобов’язаного.

Але військовозобов'язаною особа також може стати у випадку закінчення військової кафедри та отримання відповідного офіцерського звання, незалежно від віку.

Під час дії воєнного стану в Україні призов на строкову військову службу не здійснюється. З цього випливає, що оскільки призовників (осіб у віці від 18 до 25 років) можуть призвати лише на строкову військову службу, що зараз не здійснюється, то під час дії воєнного стану призвати призовника неможливо,

– зауважують юристи.

Тож під час воєнного стану можуть мобілізувати лише військовозобов'язаних, тобто осіб старших 25 років, або ж після закінчення кафедри військової підготовки.

Як потрапити у військо до 25 років?