Про це в етері Ранок.LIVE розповів начальник відділення рекрутингу 28 ОМБр Денис Швидкий, передає 24 Канал.
Чому зменшилась кількість охочих йти в ЗСУ?
За даними Дениса Швидкого, кількість охочих служити за контрактом у Збройних Силах України зменшилася серед молоді віком від 18 до 25 років. Спад пояснюють тим, що українці цього віку можуть бути за кордоном.
Водночас військовий прогнозує, що впродовж 2 – 3 місяців частина молодих людей повернеться в Україну і почне укладати контракти, що позитивно вплине на динаміку.
Швидкий зазначив, що інших чинників, які б свідчили про зниження інтересу до служби, наразі не спостерігають. Також він додав, що перші контрактники, які підписали угоди рік тому, незабаром завершать термін і діляться переважно позитивним досвідом.
Вони (контрактники – 24 Канал) вже навчилися, вони вже виконують завдання, працюють, все всім подобається,
– сказав Швидкий.
Що відомо про виїзд молоді з України?
Чоловікам віком 18 – 22 років включно наразі дозволено виїзд за кордон. За словами нардепа Веніславського, це не впливає на мобілізацію та він переконаний, що молоді українці у майбутньому повернуться для відбудови країни.
Польські прикордонники зафіксували, що протягом місяця до країни прибули понад 56 тисяч українців віком 18 – 22 роки. Водночас понад 19 тисяч представників цієї вікової групи виїхали з Польщі.
Речник Держприкордонслужби України Андрій Демченко зазначав у коментарі 24 Каналу, що українські прикордонники не ведуть статистику за віком.