Кто подлежит мобилизации и что следует знать – сообщает 24 Канал.

Согласно постановлению КМУ 560, призыву подлежат:

Мобилизованных в Украине не отправляют на передовую без базовой общевойсковой подготовки. Командир несет личную ответственность перед государством за мобилизационную готовность военных.

Право на отсрочку от призыва имеют люди с инвалидностью, многодетные родители, работники критически важных для экономики предприятий и тому подобное.