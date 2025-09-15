Кто подлежит мобилизации в Украине: полный перечень
В Украине продолжается всеобщая мобилизация и военное положение. Военнообязанных граждан могут призвать на службу.
Кто подлежит мобилизации и что следует знать – сообщает 24 Канал.
Кого могут мобилизовать в Украине?
Согласно постановлению КМУ 560, призыву подлежат:
- военнообязанные и резервисты до 60 лет, которые пригодны по состоянию здоровья и не имеют права на отсрочку;
- военнообязанные и резервисты до 60 лет, годные по состоянию здоровья, которые имеют право на отсрочку, но отказались от нее;
- люстрированные чиновники, которые имеют статус военнообязанных или резервистов, если это лица, уволены по закону "Об очищении власти". Однако их не будут назначать на должности, подпадающие под люстрацию в Силах обороны;
- осужденные на испытательном сроке, если они военнообязанные или резервисты и не осуждены за преступления против нацбезопасности, умышленное убийство двух или более людей, сексуальное насилие или топ-корупцию;
- подозреваемые и обвиняемые под стражей, которым еще не вынесено решение судом. Такие лица могут быть мобилизованы, если они не подозреваются в преступлениях против нацбезопасности и ряде других тяжких преступлений (убийство, изнасилование, разбой и т.д.). После освобождения из-под стражи они обязаны явиться в ТЦК в течение 48 часов;
- граждане с судимостью, которые были осуждены к лишению или ограничению свободы за нетяжкие, тяжкие или особо тяжкие преступления. Призыв лиц, осужденных за особо тяжкое преступление, требует специального разрешения от Генштаба ВСУ, разведки или СБУ. Однако это не касается осужденных за преступления против национальной безопасности Украины.
Мобилизация в Украине: что стоит знать?
Мобилизованных в Украине не отправляют на передовую без базовой общевойсковой подготовки. Командир несет личную ответственность перед государством за мобилизационную готовность военных.
Право на отсрочку от призыва имеют люди с инвалидностью, многодетные родители, работники критически важных для экономики предприятий и тому подобное.
Тогда как мужчины в возрасте 18 – 22 лет могут выезжать за границу, если они не занимают определенные государственные должности. Для выезда им нужен загранпаспорт и военно-учетный документ.