Кто из мужчин может не являться по повестке: ответ адвоката
- Мужчины, которых исключили с воинского учета по состоянию здоровья или возрасту, не обязаны являться по повестке, но должны получить документ об исключении лично в военкомате.
- Исключение из учета лишает статуса военнообязанного, в то время как снятие с учета является временным и может быть пересмотрено при определенных условиях.
В Украине продолжается всеобщая мобилизация и военное положение. Военнообязанным мужчинам могут вручить повестку.
Они обязательно должны появиться в ТЦК в указанное время, но есть исключения. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на "РБК-Украина".
Кому из мужчин можно не идти в ТЦК за повесткой?
В комментарии "РБК-Украина" адвокат юридической компании Riyako&Partners Екатерина Анищенко рассказала, что мужчины, которых полностью исключили с воинского учета (например, по состоянию здоровья или по достижению возраста 60 лет), теоретически можно не идти по повестке в ТЦК, ведь дальнейшее прохождение ВВК и мобилизация не является законным решением.
Исключенным с учета теоретически также могут вручать повестки. Но я считаю, это не законно. Пересмотр этого статуса (исключенного из учета – 24 Канал) не предусматривает ни один нормативно-правовой документ,
– говорит Анищенко.
Однако те, кого исключили с воинского учета ранее, должны получить документ, подтверждающий факт исключения с учета. Адвокат отмечает, что за ним все равно нужно лично прийти в военкомат.
Заметим, что есть разница между исключением и снятием с учета. Исключение с воинского учета полностью лишает человека статуса военнообязанного. Такое лицо не подлежит мобилизации, не обязано появляться в ТЦК и СП и освобождено от учетных обязанностей.
Зато снятие с учета является временным. Лицо могут исключить из списков конкретного ТЦК, например, из-за изменения места регистрации. Однако после устранения причин оно снова должно стать на учет уже в другом центре комплектования.