Людей катастрофически не хватает практически по всем направлениям, – Полтавский ТЦК о дефиците в армии

Спикер Полтавского областного ТЦК и СП Роман Истомин рассказал, что в армии очень не хватает людей. Но следует помнить, что войско – это не только фронт, но и ряд тыловых должностей.

Хватает ли людей в ВСУ и сколько мобилизует ТЦК?

Роман Истомин, комментируя ситуацию с мобилизацией на Полтавщине, сказал, что там так, как и по всей Украине. То есть "ни суперэффективно, ни провально – обычный процесс с такими же настроениями общества".

Не открою никакой военной тайны, если скажу: в армии сейчас большой дефицит людей – и на боевых, и на тыловых должностях. Не знаю точных цифр или процентов укомплектованности, но из всех источников слышу одно: людей катастрофически не хватает практически по всем направлениям,

– высказался он.

Территориальные центры комплектования не действуют сами по себе, а получают задание, сколько людей нужно мобилизовать или отобрать по контракту.

"ТЦК – финальное звено процесса. Над нами оперативные командования, над ними – командование видов, в частности Сухопутных войск, далее – Генеральный штаб ВСУ. Именно там определяют потребность в количестве личного состава: сколько военных нужно, куда направить, как распределить в учебные центры", – детализировал спикер.

Он не назвал конкретные цифры нехватки людей в армии.

Если бы выполняли на 100%, дефицита в армии, о котором только что говорили, очевидно не было бы. Конечно, полностью выполнить или перевыполнить планы не удается, но мы делаем все возможное,

– заверил Истомин.

И добавил, что армия – это не только линия фронта, а еще ряд различных должностей, в том числе тыловых.

"Это огромный организм: тыл, обеспечение, учебные центры, инструкторы, подразделения технической поддержки. Все это – войско. Страна определяет, сколько людей нужно, а наша задача – этих людей найти и направить", – подчеркнул он.

Из-за недостатка личного состава россияне просачиваются через позиции ВСУ

Спикер также сказал, что люди нужны не только, когда подразделение расширяется. Но и тогда, когда защитников не хватает на текущих позициях.

Эффективные подразделения масштабируются – им нужны люди. Пехота, которая держит линию обороны, также нуждается в пополнении. И когда россияне применяют тактику инфильтрации, заходя между нашими позициями, это тоже часто следствие недостатка личного состава. Они просто находят участки, где нет людей, и заходят туда,

– рассказал Роман Истомин.

