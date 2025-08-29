После мобилизации найти желаемую должность в ВСУ оказывается непросто. Все потому, что большинство мобилизованных отправляют туда, где есть наибольшая потребность.

Действует ли рекомендация от бригады после мобилизации?

Адвокат Мария Ганина в комментарии изданию отметила, что письмо-отношение от бригады, которое присылают во время обучения мобилизованного, чтобы "забрать" его на службу в конкретную часть, срабатывает далеко не всегда.

Это достаточно недейственно. На стадии "бусификации" и после направления лица на обучение, просьба проходить военную службу в выбранном самостоятельно месте – игнорируется в 90% случаев,

– заявляет она.

Обычно мобилизованных отправляют туда, где есть наибольшая потребность в комплектовании бригад.

Если военнообязанный знает, где хочет проходить военную службу, и его там ждут, советую заранее позаботиться о направлении именно в ту воинскую часть. Например, обратиться в центр рекрутинга", – добавляет Ганина.

Чем отличается рекрутинг от мобилизации?

По словам офицера 1 центра рекрутинга Сухопутных войск ВСУ Ильи Абеля, рекрутинг – это добровольная мобилизация, процесс, который вы полностью контролируете.

Например, обратившись в 1 центр рекрутинга Сухопутных войск ВСУ, человек получает возможность выбрать время прохождения процедуры, должность и бригаду для службы. То есть весь процесс происходит под вашим контролем. И это преимущество действует для гражданских исключительно до момента получения "боевой повестки",

– объясняет Илья.

Рекрутинговые центры не работают с действующими военнослужащими, поэтому после поступления в учебный центр забрать человека невозможно.

"И не каждая бригада это сможет сделать, ведь стоит понимать, что каждый учебный центр имеет свой список приоритетных бригад, которые он комплектует, а потому попасть в ту, что в него не входит – задача со звездочкой", – добавляет офицер.

Именно поэтому он советует заранее обращаться в 1 центр рекрутинга. Центр помогает с мобилизацией или подписанием контракта, а также выдает письменное подтверждение – справку, что человек находится на этапе приобщения к Силам обороны Украины.

Куда обращаться для выбора должности в ВСУ?

Первый центр рекрутинга Сухопутных войск находится в Киеве по адресу: улица Ольжича, 10А.

Для консультаций можно звонить по телефону по номеру 0800 503 696 или оставить заявку на официальном сайте.

