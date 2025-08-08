В Украине продолжается всеобщая мобилизация и военное положение. Военнообязанным гражданам стоит пройти военно-врачебную комиссию.

Приказ 402 определяет, сколько действует результат оценки состояния здоровья, который осуществляет ВВК и предоставляет в виде постановления. Об этом сообщает 24 Канал.

Как долго действует постановление ВВК?

ВВК определяет пригодность по состоянию здоровья к военной службе призывников, военнообязанных и резервистов.

Согласно законодательству, для военнообязанных и резервистов во время мобилизации постановление ВВК о степени пригодности военнообязанного к военной службе по призыву, на особый период и/или во время действия правового режима военного положения действительно в течение одного года со дня окончания медицинского осмотра.

Стоит заметить, что в зависимости от звания постановление ВВК может быть действительным для военнослужащего и в течение двух лет. Однако это не означает, что в случае изменения состояния здоровья нельзя пройти обследование снова – наоборот, это поощряется.

Отметим, что в 2024 году сроки прохождения ВВК сократили. Сроки проведения медицинских осмотров, а также лабораторных и инструментальных исследований не могут превышать 4 дня. Впрочем, если есть потребность в дополнительном обследовании, на это дается больше времени.