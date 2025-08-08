В Україні триває загальна мобілізація та воєнний стан. Військовозобов'язаним громадянам варто пройти військово-лікарську комісію.

Наказ 402 визначає, скільки діє результат оцінки стану здоров’я, який здійснює ВЛК та надає у вигляді постанови. Про це повідомляє 24 Канал.

Як довго діє постанова ВЛК?

ВЛК визначає придатність за станом здоров'я до військової служби призовників, військовозобов'язаних та резервістів.

Згідно із законодавством, для військовозобов'язаних і резервістів під час мобілізації постанова ВЛК про ступінь придатності військовозобов'язаного до військової служби за призовом, на особливий період та/або під час дії правового режиму воєнного стану дійсна протягом одного року з дня закінчення медичного огляду.

Варто зауважити, що залежно від звання постанова ВЛК може бути дійсною для військовослужбовця і протягом двох років. Проте це не означає, що у разі зміни стану здоров’я не можна пройти обстеження знову – навпаки, це заохочується.

Зазначимо, що у 2024 році терміни проходження ВЛК скоротили. Строки проведення медичних оглядів, а також лабораторних та інструментальних досліджень не можуть перевищувати 4 дні. Утім, якщо є потреба в додатковому обстеженні, на це дається більше часу.