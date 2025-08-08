С 1 августа мобилизационные повестки в Украине могут присылать по почте, и их считают врученными, даже если не получили. Уклонение от призыва по новым правилам карается по уголовному кодексу.

Об этом рассказывает 24 Канал. Общая мобилизация и военное положение в Украине продлены еще на 90 дней – до ноября 2025 года. В то же время с 31 июля вступили в силу обновленные правила вручения мобилизационных повесток и порядка призыва, которые имеют важное значение для военнообязанных и резервистов.

Читайте также Отсрочка онлайн через Резерв+: как оформить и продлить без военкомата

Кто подлежит мобилизации?

Во время общей мобилизации призыву подлежат все военнообязанные мужчины и женщины от 18 до 60 лет, которые не имеют права на отсрочку и пригодны по состоянию здоровья к выполнению военных задач. Для актуализации данных о таких лицах территориальные центры комплектования (ТЦК) могут вызвать их для уточнения информации, прохождения военно-врачебной комиссии (ВВК) или непосредственного призыва – путем вручения мобилизационной повестки.

Главное изменение – повестки теперь можно отправлять по почте

С 1 августа вступает в силу принципиально новый порядок вручения повесток. Ранее мобилизационные документы вручались лично под подпись после прохождения ВВК и признания годным к службе. Теперь же ТЦК получили право присылать повестки заказными письмами по почте по адресу, указанному в государственном реестре "Оберіг".

По новым правилам, если повестка отправлена по почте, но ее фактически не получили – например, из-за отказа принять, отсутствие по адресу или другие причины – это все равно считается официальным вручением. Такое лицо может быть объявлено в розыск и привлечено к ответственности за уклонение от мобилизации.

Какие нормы утверждены постановлением Кабмина?

Изменения внесены постановлением КМУ №916 в постановление №560, которое регламентирует порядок мобилизации на особый период. В частности, в пункте 88 прописано, что повестки могут не только вручаться лично, но и направляться по почте с описью вложения и уведомлением о вручении.

Это касается резервистов и военнообязанных, которые проходят медицинский осмотр и профессионально-психологический отбор (при необходимости). Отныне, отправленная повестка с уведомлением о вручении по адресу из реестра "Оберіг" официально считается доставленной.

Как подтверждается вручение повестки?

По постановлению №560, подтверждением получения мобилизационной повестки является:

Личное вручение с подписью или видеозаписью получения, или видеозаписью отказа от принятия повестки или от общения с уполномоченным лицом.

В случае отправки через Укрпочту – день получения письма по информации почтового оператора, или день проставления отметки об отказе получить письмо, или отсутствие адресата по указанному адресу.

Какая ответственность за неявку по мобилизационной повестке?

Уклонение от мобилизации во время военного положения наказывается по статьям 336 и 337 Уголовного кодекса Украины. Особенно строго наказываются случаи, когда военнообязанный не имеет права на отсрочку, прошел ВВК, получил повестку, но не явился в воинскую часть без уважительных причин. По статье 336 УКУ предусмотрено лишение свободы на срок от 3 до 5 лет.

Как формируют и вручают теперь повестки?

Повестки создают онлайн через систему "Оберег". Каждая такая повестка содержит уникальный электронный идентификатор в виде QR-кода, содержащий информацию, которая обычно заполняется вручную, а также регистрационный номер почтового отправления, если повестка направляется по почте.

Онлайн-повестку можно распечатать, при этом бумажная форма должна содержать пригодный для считывания QR-код. Такие документы могут вручать непосредственно на улице военнообязанным и резервистам, или отправлять Укрпочтой заказным письмом с описью вложения и уведомлением о вручении.