Реалии мобилизации, драки и скандалы с гражданскими: интервью с представителем Киевского ОТЦК

В сети время от времени появляются видео, которые дискредитируют работу ТЦК – где к гражданским применяют силу и принудительно "пакуют" в автобусы, или об "ужасных" условиях содержания мобилизованных. В то же время и к работникам ТЦК часто могут относиться с открытым неуважением.

В откровенном интервью 24 Каналу временный представитель Киевского ОТЦК и СП Олег Байдалюк рассказал, законна ли "бусификация", действительно ли всех мобилизованных отправляют в пехоту и какие конфликты возникают между ТЦК и гражданскими. Больше деталей о работе территориальных центров комплектования – читайте далее в материале.

Читайте также Не только военные ТЦК: кто участвует в процессе мобилизации в Украине

Как гражданские относятся к работникам ТЦК?

Пока вы к нам шли, как на вас реагировали мужчины? Обходили на улице или нет?

Нет, а почему? Я же просто в военной форме. Обычная реакция, как на военного. В метро я не один военный ехал, были другие военные старшего возраста. Мужчины стояли, им уступали место. То есть реакция на военных очень положительная. Никаких проблем.

Нет негативных реакций?

Вообще странно, почему мы в Украине, которая защищается от варварского нашествия, в состоянии кровавой войны, мы говорим о негативном отношении к военным. Откуда это все? Как этот нарратив вообще возникает? Среди украинцев может такое быть, чтобы кто-то сам сознательно негативно относился к тем, кто защищает их от смерти? Как это вообще объяснить? Вот вы как это объясняете?

Не знаю, сложно объяснить. У каждого, видимо, свои причины. Также накладывается дезинформация вокруг работников ТЦК. Вот была информация от блогера Рамины Эсхакзай о том, выглядит распределительный центр. Она показала кадры, которые ужасают. Киевский ТЦК и СП написал, что это не соответствует действительности. Но как вы такое прокомментируете? Действительно ли такие условия могут быть для мужчин, которых доставляют в ТЦК?

Это так называемые комнаты передержки, где люди, которых мобилизовали, готовятся к военно-врачебной комиссии (ВВК), или на отправку после нее. Там они могут ночевать, отдыхать, там есть столовые. Я отвечаю за киевские областные ТЦК, но расскажу случаи точно такой же дезинформации с такими же фото и даже с видео, но сначала хочу вспомнить Рамину. Мы с ней лично знакомы. Ровно два года назад на Донбассе я сопровождал ее на одной из позиций, мы с ней выезжали к нашим артиллеристам в боевой бригаде.

Вы были там пресс-офицером?

Мой путь в армии начался в составе танкового батальона. То есть я был мобилизован как механик-водитель танка Т-64. И первый мой путь на передовой – это как раз в составе танкового батальона. Это был Херсон, когда правый берег еще оставался под оккупацией.

Я пережил освобождение Херсона, потом Бахмут, тяжелые бои там. А Рамину сопровождал как пресс-офицер уже, когда формировалась новая бригада. Наш танковый батальон расформировали после Бахмута – тогда у нас осталась одна боевая машина, и та не на ходу. То есть в бригаде, в которой я был, танковый батальон расформировали, она стала мотопехотной. А меня перевели в новую бригаду, где нужен был офицер в пресс-службу.

Полное интервью с временным спикером Киевского ОТЦК: смотрите видео

В этой бригаде мы с Раминой объездили достаточно большой кусок передовой, я сопровождал ее, возил к нашим артиллеристам, к пехотинцам. Она прекрасно сама все видит, знает военный быт, военные настроения и понимает, что ТЦК – это ВСУ, это боевое подразделение Вооруженных Сил Украины. Можно сказать, что это место силы ВСУ, ведь без ТЦК не будет ВСУ. Если ТЦК не будет пополнять боевые подразделения, то их просто не будет.

Какую потребность в мобилизации закрывает рекрутинг?

Допустим, работает рекрутинг, поэтому здесь можно поспорить.

Давайте поспорим. Сколько рекрутинг дает пополнения? Вы смотрели статистику? У Минобороны есть четкая статистика.

Еще не смотрела.

Тогда я вам расскажу, а вы потом сверите. По состоянию на начало 2025 года было 38 тысяч обращений через рекрутинговые центры о вступлении в ряды ВСУ. Из этих 38 тысяч только 8 тысяч потом рассматривались как кандидаты на вступление в армию. То есть 30 тысяч пришли, пообщались, развернулись и ушли.

А почему же?

Действительно, почему же? Почему вы – граждане Украины – не идете служить добровольно? Почему вы разворачиваетесь и идете по домам? Вот это рекрутинг. Вот это на добровольной основе. Это то, о чем говорят некоторые народные депутаты, мол, надо разогнать ТЦК, заменить их рекрутинговыми центрами. Замените. Я просто хочу на это посмотреть. У вас же есть ресурсы, есть свои образовательные центры по всей Украине. Вот, пожалуйста, создайте на их базе рекрутинговые центры, и мы посмотрим.

А сколько дает мобилизация?

Мобилизация дает все остальное. Если, например, условно на передовую нужно дополнительно 100 тысяч бойцов, то в процентном соотношении – 8 тысяч дают рекрутинговые центры, и это только кандидаты, а все остальные – дает мобилизация, поэтому можете просто сравнить. Войско сейчас наполняют территориальные центры комплектования. Других вариантов не существует просто физически.



Очередь на подписание контракта с ВСУ / Getty Images

Когда человека могут "бусифицировать"?

А насколько с этим есть проблемы? То есть есть люди, которые не открывают двери, конфликтуют с ТЦК. Один из свежих случаев опубликовали на пропагандистских запрещенных ресурсах. Они подписали, что это якобы конфликт гражданских и ТЦК, но на видео ничего не понятно. Как часто случается, что с военнослужащими ТЦК ссорятся, кричат нецензурной бранью?

Сначала скажу о самом факте информационной подачи этого момента, а потом о так называемых конфликтах с военнослужащими ТЦК. Материал подписали как конфликт гражданских с ТЦК, то есть все подается как противостояние. Соответственно, формируется мнение, что гражданские люди против ТЦК, что ТЦК – это якобы какая-то отдельная структура.

Но если спросить гражданских людей, поддерживаете ли вы ВСУ, или вы за победу Украины, то поддержка Вооруженных Сил сейчас на уровне 90% и более. Как может быть, что люди поддерживают ВСУ, а ТЦК – нет? Ведь ТЦК – это непосредственно структура Вооруженных Сил. Как это можно объяснить? Если есть рациональное мышление, элементарные логические связи, то как можно у себя в голове все это вместить? Как это укладывается в человеческую логику, когда одна из частей ВСУ имеет отрицательный рейтинг, а ВСУ имеет рейтинг 90%?

А все потому, что работают такие "информационные помойки". Это целенаправленная информационная кампания нашего врага. Я отслеживал этот процесс. Поскольку до войны я был журналистом, то начал отслеживать атаки на ТЦК. Только заработали ТЦК – не было никакого хейта. Затем начался вброс из разных телеграм-каналов, от разных блогеров. Меня тогда удивляло, что это были блогеры даже проукраинского патриотического направления. Меня удивляло, что они это все публикуют.

Шел вброс о том, что, мол, группы оповещения что-то нарушают, как-то не так поступают в отношении гражданских. Это было нагнетание с самого начала, а потом это подхватили люди.

Почему, кем это подхватилось? Я был таким же гражданским, так же мобилизован, почему я это не подхватил? Почему ко мне не применялась "бусификация", как сейчас это начали разгонять? Это слово вообще нужно вычеркнуть журналистам из обихода, на мой взгляд, так же как слово "уклонист". Сейчас поговорим о том, как это можно заменить.

Так вот нет никакой "бусификации". У нас есть закон о мобилизации, который приняли потому, что к нам пришел враг и начал нас убивать. Все добровольцы, кто хотел и мог, бросились на передовую. Держали, держали, но не держится одними добровольцами – надо подниматься всем на борьбу. Закон о мобилизации, хочешь или не хочешь, но это закон. Мне пришла повестка, я взял ее и поехал в ТЦК.

Как к вам относились, когда сообщили, что вы должны идти служить? Где это было – на улице, или к вам домой пришли?

Приехали просто домой. Мне позвонили в ворота, я открыл. Один представитель ТЦК уже стоял у калитки, а один сидел в машине. Он вышел, увидев меня. Спросили, кто я, могу ли показать свой военный билет? Да, конечно. Я прихожу с военным билетом, они мне выписывают повестку. Я думал, что это будет какая-то пехота. Это был сентябрь 2022 года, я даже забыл на то время, что по военно-учетной специальности я – механик-водитель танка, потому что это было очень давно, прошли десятилетия.

Это когда вы в армии служили?

Да. Поэтому они выписывают мне повестку, я смотрю, что там рекомендация явиться на такое-то время. Я пришел на следующий день и офицер, который со мной общался сказал, что меня отправляют в танковый батальон.

А как, кстати, с вами представители ТЦК на улице общались?

Так же, как они общаются сейчас. Ничего не изменилось. Они подошли, спросили, кто я. Я показал военный билет, мне выписали повестку. Если бы я начал закрывать калитку, убегать от них в дом, бежать куда-то по улице, то да, они бы побежали за мной, потому что они приехали выполнять свою работу, свою службу.

Но они не имеют права задерживать людей, только полиция имеет право.

Абсолютно. Но в то время не было такой регламентации, кто что должен делать и кто не должен. Они приехали вдвоем на одном авто, полицейских с ними не было. Вручили мне повестку, на следующий день я с этой повесткой приехал в военкомат и все – дальше в танковый батальон.

А как на ВВК? Не было у вас жалоб на здоровье, когда вы проходили? Сейчас любят жаловаться, что у кого-то куча болезней и все равно берут.

На самом деле, если откровенно, впервые я прошел ВВК, когда уже по ее итогам меня направили в Киевский областной ТЦК. То есть тогда никакую ВВК я не проходил.

В 2022 году все было немного быстрее. Сейчас другая процедура.

Какая была ситуация тогда? Началась война. Я в Одессе, а россияне уже заняли Херсон. Бои идут под Николаевом. Виталий Ким (председатель Николаевской ОВА, – 24 Канал) постоянно выступал со своими речами, чтобы все шли останавливать это нашествие под Николаевом, потому что дальше они пойдут на Одессу. Я как раз в Одессе.

Если бы тогда все бегали за ВВК, если бы тогда все бежали от ТЦК, если бы тогда все не шли останавливать врага, то неизвестно, где мы все были бы сейчас, где была бы Россия и остановилась ли она.

Обратите внимание Привлекают боевые подразделения: в ТЦК рассказали о рейдах по клубам и ресторанам Тернополя

К сожалению, люди часто пишут в комментариях, что вот всех принудительно "бусифицируют". По вашему мнению, это все-таки миф или правда?

Не всех.

В каких случаях?

Только в случаях, когда человек отказывается, оказывает сопротивление.

Но это законно – принудительно доставить человека, если он сопротивляется? Имеет ли право представитель ТЦК, самостоятельно или с помощью полицейских, задержать человека, если он не показывает свои данные?

Не с помощью полицейских. Это полицейские должны задержать. Конечно (имеют право, – 24 Канал), а на каких основаниях они тогда бы ездили? Почему в группу оповещения входят полицейские? Как раз для того, чтобы (действовать, – 24 Канал), когда человек отказывается следовать Закону Украины о мобилизации, когда он отказывается как гражданин Украины выполнять свой долг гражданина Украины.

Все мы, кто пошел на передовую сразу в 2022 году, те, кто сейчас там, или те бойцы, которые погибли... Они пошли защищать ваших детей, защищать вас. Сейчас у них дети остались сиротами, остались с мамами. Кто будет защищать их детей? Вот вы все убегаете, бегаете, прячетесь, избегаете, а кто будет защищать?

О конфликтах ТЦК с гражданскими

В Харькове был доказанный случай, когда представитель ТЦК ударил мужчину в живот несколько раз. Это был учитель истории, который не сопротивлялся и сказал о том, что забронирован. После этого суд все-таки решил, что этот человек нуждается в компенсации. Самого же представителя ТЦК признали виновным в хулиганстве и назначили наказание в виде ограничения свободы на 3 года. Как часто такое может случаться и насколько это адекватно?

Конечно, это недопустимо. Так же как недопустимо убегать, избегать защиты своей страны. Это все человеческий фактор. То, что этот человек в военной форме, то, что он есть в группе оповещения – ни о чем еще не свидетельствует. Не знаю, это или сознательная провокация, или у человека просто не выдерживают нервы. Я об этом конкретном военнослужащем сейчас не говорю (того, что ударил учителя истории, – 24 Канал).

Я могу рассказать о случаях таких столкновений, которые имели место в пределах Киевского областного ТЦК. Это, в частности, Дымеровская община. В феврале прошлого года это произошло и я тогда лично туда приезжал, чтобы выяснить обстоятельства, пообщаться с этим военным.



Работа ТЦК / Getty Images

Вот я прихожу, там эта группа оповещения – три человека. Двое сразу там позакрывались, отказались говорить. А один парень согласился. Что там произошло? Во время вручения повестки, когда человек попытался убежать, произошла потасовка. Во время которой один военнослужащий схватил гражданского за одежду и потряс его, а дальше в бус.

Почему люди подхватывают анти-ТЦК-шный тренд? Потому что если не обвинять ТЦК, то тогда нужно обвинять кого-то другого в том, что ты – гражданин Украины, не идешь защищать свою страну, не идешь защищать своих детей.

Это же надо себя обвинять, но ведь не хочется.

А этого никто не хочет и из-за этого обвиняют ТЦК. Так вот, мы возвращаемся к случаю в Дымере на Киевщине. Выяснилось, что этот военнослужащий – где-то под два метра ростом. Зашли в комнату – там тесно стало. Я его спрашиваю, зачем надо было трясти гражданского, разве нельзя было спокойно все решить?

Оказывается, этого военнослужащего после тяжелого ранения правой ноги и долгой реабилитации – списали и отправили служить в ТЦК служить, мол, он пригоден для тыловых структур. До этого он был штурмовиком в десантно-штурмовой бригаде, причем выносил своих побратимов.

Первая его задача, как он рассказывал, – как учили на тренингах по стандартам НАТО – вынести побратима, а потом уже выполнять общую боевую задачу. Кровь побратимов была на его руках, на его одежде, когда он их тянул. Понимаете? Эти крики, эта трагедия, потеря побратима... После нескольких контузий последняя – третья – была тяжелой. С простреленной ногой он уже не мог полноценно выполнять задачи.

Что могло так подтолкнуть его к эмоциональной реакции? Тот человек, видимо, что-то ему сказал?

Да, он сказал ему то, что говорят обычно: "Иди сам воюй! Чего ты меня тащишь?" Понимаете? Это после всех тех контузий, после того ужаса, который он пережил на передовой, вынося своих собратьев, ему говорят: "Иди сам воюй!"

У нас в группах оповещения сейчас в Киевском областном ТЦК нет военнослужащих, которые не были на передовой. Все они – после ВВК, после списания, после штурмовых бригад, из боевых подразделений. Там служат именно такие ребята.

Но все равно люди говорят: "Иди сам воюй!" Часто такое бывает?

Очень часто.

Что ваши представители отвечают на это? Они просто не реагируют? Или должны оправдываться каждый раз?

Прежде чем группы оповещения выезжают на патрулирование, чтобы выполнять свои функции, они проходят инструктаж. Им постоянно напоминают одно и то же: вы не можете вестись на провокации, не можете отвечать так же. Действовать максимально корректно – вот главное правило.

Но вы должны понимать: перед тобой военный, который два года был на передовой – два года обстрелов, боев, крови и ужаса. И после этого, чтобы ты ему не говорил, если к нему подходят, брызгают баллончиком в лицо, плюют, кричат или начинают ругаться: "Иди сам воюй!" – как ему сдержаться? Как ему это объяснить?

Как часто случаются случаи, когда силу применяют первыми против ТЦК? Мы потом видим видеозаписи задержаний, похожие на те, что уже были. Но в то же время бывает, что люди первыми провоцируют – наносят телесные повреждения или брызгают баллончиком, как вы говорите.

За этот год, по официальной статистике, было семь случаев нападений на группы оповещения по Киевской области. Да, я сейчас говорю именно об области – Киев мы не берем, это не наша юрисдикция. Семь нападений: в двух случаях применяли газовые баллончики, в двух – подручные средства, там были палки, лом, брусчатка. А остальные случаи – это просто драки, когда бросались с кулаками.

И все-таки есть случаи превышения полномочий. Согласно статистике, в Сухопутных войсках объясняли, что среди 218 якобы нарушений со стороны ТЦК – 91% оказались фейками. Так на каком этапе эти истории развенчиваются? Куда люди обращаются, когда жалуются на ТЦК? И были ли у вас случаи расследований в отношении ваших представителей?

Обычно приходит сообщение. Вот в таком-то медиаресурсе появилось вот такое видео – посмотрите. Это не жалоба, а просто материал. Никто официально не обращается с жалобой, не пишет заявление, мол, такой-то военный ко мне применил силу. Просто приходит видео с определенной ситуацией. Вот как мы сейчас смотрели видео из Харькова – приходит указание выяснить кто это. И написано, например, – Бровары или Борисполь. Мы выясняем, или же сами обнаруживаем такие случаи.

Кстати В Хмельницкой области разъяренные жители гнали ТЦК палками и разбили лобовое стекло: есть пострадавшие

У нас работают в Сухопутных войсках целые мониторинговые центры, которые отслеживают все такие события – все, что кто-то где-то снял, зафиксировал, распространил. Потому что сейчас ведется целенаправленная информационная кампания против ТЦК. Чтобы опровергать фейки, мы должны о них знать, видеть их, отслеживать. Именно для этого работают мониторинговые центры. Как только появляется информация о таком случае – мы все проверяем. И отсюда берется вся статистика: 90% или 91% таких материалов – это фейки.

Куда эти материалы дальше передаются – в ГБР или военную прокуратуру? Кто этим занимается потом?

Сначала проводится внутреннее расследование в самом ТЦК, затем в районном и областном ТЦК. Создается комиссия, проводится внутреннее расследование. Выясняются все обстоятельства. Если человек виноват и его вина подтверждается, дело передается дальше – в ГБР. К этому приобщается полиция, которая пишет свои выводы, и дальше дело передается по цепочке на расследование.

Далее, если человек признан виновным, дело попадает в суд. Как в случае с военнослужащим, который ударил учителя: суд принимает решение и назначает наказание. Военнослужащие – такие же граждане Украины, как и все остальные. Поэтому так же несут ответственность перед законом.

Правда ли, что ТЦК отправляют всех мобилизованных в пехоту?

Часто люди предъявляют в комментариях, что всех, кого мобилизуют представители ТЦК, отправляют именно в пехоту. Как часто действительно случаются такие случаи? Это миф или правда?

Это лучше знают люди, которые работают в мобилизационном отделе. Они дают данные – или это мотопехотные бригады, или штурмовые подразделения, или тыловые части. Именно они этим занимаются и распределяют людей.

Но из того, что я знаю, прежде всего должно быть конкретное определение после военной врачебной комиссии. Там устанавливается определенное ограничение или разрешение. То есть военнослужащий по результатам ВВК может служить в штурмовых подразделениях, в мотопехотных или только в тыловых.

Мы понимаем, что пехоты не хватает, поэтому может быть такое, что отправляют прежде всего как раз таки туда?

Видимо, да, это естественно. Если мотопехотные подразделения требуют наибольшего внимания со стороны кадрового пополнения и территориального центра комплектования, то, видимо, так и есть.

Но вы говорите, что даже когда вас призывали еще в 2022 году, то не отправили сразу в пехоту и вы служили по специальности. То есть, если у человека есть специальность, его прежде всего пытаются отправить именно по ней?

Обязательно! Не пытаются, а отправляют по специальности. Территориальные центры комплектования работают исключительно по профессиональным направлениям.

А если человек не служил?

Тогда человек направляется не в территориальный центр, а в учебный, где он проходит подготовку. По результатам того, как он себя проявил, происходит дальнейший отбор. Обычно в эти учебные центры приезжают рекрутеры из бригад – так называемые "покупатели". Они наблюдают, как человек себя ведет, какой у него настрой, физические кондиции и общая готовность.

Но есть шанс выбрать бригаду, пока тебя еще не "перекупили", так сказать? То есть, если ты получил повестку, появился, прошел ВВК, есть шанс пойти туда, где хочешь служить? Или все-таки когда попадаешь в учебный центр, выбираешь не ты?

После того как человек прошел ВВК и попадает в учебный центр, его могут направить куда угодно. Если приоритет – пехотные подразделения, значит, в пехоту; если штурмовые – в штурмовые. Куда угодно, согласно заключению ВВК, как я говорил ранее. Так вот, если человек хочет выбрать для себя что-то конкретное, например, быть оператором дронов или служить электриком – любую специальность, – то такая возможность есть.

Я, кстати, перед тем как попасть в ТЦК, провел полтора месяца в боевой бригаде. Я занимался рекрутингом: нас направили в один из городов, где проводили рекрутинговую кампанию. Мы, как журналисты, могли работать на телеканалах и агитировать людей участвовать в нашей бригаде. И мы предлагали большое количество должностей: часть – боевые, часть – тыловые.

То, что ты идешь в боевую бригаду, совсем не означает, что будешь служить на боевой должности. Тебя могут направить в пехоту, в мотопехотное подразделение, или ты будешь работать, например, делопроизводителем. Если ты хорошо работаешь с таблицами Excel, знаешь Word, владеешь компьютером – это тоже ценно. Потому что не все, кто учился у нас, хорошо работают с этими программами, я вас уверяю. И такие люди тоже нужны.

Об "ужасных условиях", в которых держат мобилизованных

После того, как человеку вручили повестку – куда его везут? Имеют ли там право, например, забрать телефон, не давать в течение суток еду, воду и т.д.? В прошлом году были прецеденты: журналист "Экономической правды" писал, что после задержания ему не давали возможности позвонить, пообщаться. Еду и воду не давали. Хочется понять, что является нарушением, а что нет.

Конечно, не давать еду и воду – это прямое нарушение. Это недопустимо. Что касается телефонов – да, их могут забирать. Это связано прежде всего с фактором безопасности. Представьте, когда телефоны скучены: если не забирать телефоны, а в одном помещении находится 150 человек, это создает определенные риски.

Но ведь представители ТЦК, видимо, имеют телефоны?

Во-первых, у всех представителей ТЦК должна быть выключена геолокация. Там совсем другая связь, совсем другой уровень безопасности и другие подходы. Если гражданских людей собирают в одном помещении, то представители ТЦК не сидят все вместе – они рассредоточены. Особенно учитывая, что есть приказ Главнокомандующего: после атак на территориальные центры комплектования ТЦК должны быть рассредоточены. Различные службы работают в разных локациях.

А если на пунктах передержки собираются сотни или даже десятки людей, и они остаются с телефонами, это создает скопление, которое легко проследить, и туда может прилететь что угодно. Кроме того, даже без телефона люди могут снимать и делать кучу фальсификаций. Можно снять все, что угодно, передать и показать так, как хочется.

До какого периода имеют право забирать телефон? Это сутки или двое? И сколько вообще могут удерживать человека в этом центре?

Сначала всем дают возможность известить родных. То есть, когда тебя мобилизуют, ты обязательно звонишь родным и говоришь: "Все, я мобилизован". Даже если телефон забрали – ты уже оповестил.

Еще пример, почему могут забирать телефоны. Один из военных имел два телефона – один забрали, другой остался. Это произошло в Бориспольском районном центре комплектования. Нам поступило сообщение и видео, где один из мобилизованных снимает себя и говорит: "Смотрите, в каких ужасных условиях мы здесь сидим, как в тюрьме". Это был пример подачи материала в стиле Рамины Эсхакзай – когда люди показывают все в негативном свете.

Это было ложное видео?

Видео было из той комнаты, но там ничего такого нет: стоят кровати в два этажа, все чисто, матрасы опрятные, убрано. Их кормят три раза в сутки, хлеба хватает. Я вообще не понимаю, кто и кому якобы не давал хлеба, что за случай. Это нонсенс и прямое нарушение, такого не может быть. Там кормят три раза в сутки.

Офицеры, которые служат в Бориспольском ТЦК, водили меня, показывали условия. Они едят в тех же столовых вместе с мобилизованными, никакого разделения нет. Та же кухня, та же еда, те же продукты. Спят они также там, если остается дежурный в ТЦК, на тех же кроватях. Большинство этих "вбросов", даже то, что сделала Рамина... Рамина, зачем ты это сделала? Ужаса там нет.

С 1 сентября 2025 года представители ТЦК должны носить бодикамеры, чтобы фиксировать все, что происходит. Действительно ли сейчас все представители ТЦК имеют эти камеры, или еще не предоставили всем?

Есть. Единственное, что в группе оповещения, если три военнослужащих ТЦК конкретного района входят в группу, не у всех трех обязательно есть камеры. Есть некоторые ТЦК, которые могут позволить или считают нужным, чтобы все трое имели камеры. В наших группах оповещения одна камера обязательно на всю группу.

Мобилизуют ли бездомных и людей с туберкулезом?

Заместитель командира 3 армейского корпуса Дмитрий Кухарчук заявил, что ТЦК начали все чаще привозить в учебные центры бездомных, людей с инвалидностью и с открытой формой туберкулеза. Это миф или правда?

Что касается Киевского областного ТЦК, могу сказать: конечно, это недопустимо. И причина одна – ВВК. Если у человека открытая форма туберкулеза, как там может быть указано, что он пригоден к 3 штурмовой бригаде? Это невозможно. Это штурмовое подразделение, боевая бригада, где должны быть физически подготовленные ребята.

Что касается бездомных – все зависит от заключения ВВК. Бездомный он или нет – если ВВК указывает, что человек пригоден к службе в боевом подразделении, даже не в тыловом, а в боевом, что мы можем сделать?

Мы выполняем Закон Украины. Бездомный он или нет – какое у нас основание писать, что человек не имеет постоянного места жительства, поэтому не может служить? Это гражданин Украины. Он может жить не постоянно на улице, а в каком-то отеле. Массового явления, чтобы всех бездомных Киевщины забрали и привезли в ТЦК служить в пехоте, – нет. Давайте вообще откажемся от слова "бездомный". У нас есть граждане Украины.

Могут ли женщины-медики получить повестку?

Действительно ли сейчас могут принудительно мобилизовать женщин-медиков?

Мобилизация – это не рекрутинг. "Принудительная мобилизация" – это как бы тавтология. Если у нас объявлена мобилизация для всех граждан Украины, то все граждане Украины под нее подпадают.

Другое дело, когда говорится о конкретной категории – о медиках, например. Эту категорию рассматривают иначе, там есть особые рекомендации. Эти особые рекомендации направляют в ГК, где их придерживаются. Если есть необходимость формирования, например, отдельных медицинских подразделений, тогда да: обычные гражданские медики становятся боевыми – на основании закона о мобилизации.

То есть женщинам-медикам так же могут приходить повестки?

Могут, конечно, почему нет?

Есть информация, что сейчас больше желающих женщин идет служить. В частности, в соцсетях сами же женщины пишут, что идут добровольцами.

Мы даже это очень популяризируем. У нас даже есть такая тематика – женщины в ВСУ, боевые медики. Мы очень активно продвигаем эту тему, чтобы женщины добровольно шли.

На каких должностях женщины могут быть эффективными?

Если человек по образованию и по специальности медик, то, конечно, на должности медика. Но очень многие сейчас идут в боевые подразделения. Я как-то просматривал интервью военнослужащей по СЗЧ. Эта тема заинтересовала в перспективе решения. Вот один из аспектов СЗЧ – способ перевода. Женщина как раз рассказывала, что пошла в СЗЧ, чтобы потом перевестись в другую бригаду на боевую должность, потому что ее перевели на тыловую.

Она – женщина, хочет быть снайпером, хочет убивать врагов, а ее командование переводит на тыловую должность. Ее это не устраивает, поэтому она идет в СЗЧ, чтобы потом попасть на передовую, понимаете?

Продолжение интервью с Олегом Байдалюком о мобилизации и работе ТЦК – смотрите в видео.