Мобилизация женщин: ожидать ли принудительного призыва на службу в декабре

Сейчас в Украине не мобилизуют женщин. Однако среди военнослужащих ВСУ есть около 70 тысяч защитниц.

Как изменится призыв женщин на службу в декабре 2025 года – сообщает 24 Канал.

Смотрите также Мобилизация в Украине: куда отправляют служить после учебного лагеря

Изменятся ли правила мобилизации женщин в декабре?

В статье 1 закона №2232 говорится о том, что украинок могут призвать на фронт исключительно в добровольном порядке путем подписания контракта. Если Министерство обороны примет указ о мобилизации женщин, то призыв может стать обязательным, но пока изменений в законодательстве нет.

Сейчас большинство украинок, в том числе военнообязанных, могут свободно выезжать за границу. Исключения действуют только для госслужащих и подозреваемых по уголовным делам.

Однако постановление Верховной Рады предусматривает воинский учет женщин с медицинскими специальностями. Это не только врачи, но и фармацевты, медсестры, стоматологи, психологи. Такие категории вносятся в список военнообязанных, даже если по профессии не были трудоустроены.

Мобилизация женщин-медиков также не проводится. Учет нужен только для понимания того, сколько людей сейчас в резерве. В то же время женщины, которые хотят присоединиться к армии, могут подписать контракт с выбранной бригадой.

Кто в Украине подлежит мобилизации?