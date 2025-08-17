В Украине с 31 июля действуют новые правила воинского учета призывников, военнообязанных и резервистов. С этим изменился порядок постановки на учет для женщин-медиков и фармацевтов.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на комментарий исполняющей обязанности начальника группы коммуникации Кировоградского областного ТЦК и СП Екатерины Гевель для Суспильного.

К теме Кого не могут принудительно направлять на ВВК: полный перечень

Что изменилось в постановке на учет женщин-медиков и фармацевтов?

Екатерина Гевель рассказала, что, в соответствии с постановлением № 916, учебные заведения должны в течение 7 дней после выпуска подать в районные или городские ТЦК и СП списки выпускниц-медиков и фармацевтов по месту жительства.

"До этого распоряжения, учебные заведения присылали списки военнообязанных студентов-медиков в ТЦК за два месяца до завершения обучения. Женщинам выдавали временные удостоверения военнообязанных и вносили их в базу данных. Женщины должны были прийти в ТЦК в течение семи дней, чтобы пройти ВВК и стать на учет", – объяснила она.

По словам представительницы Кировоградского областного ТЦК, сейчас введен автоматический воинский учет женщин с медицинским и фармацевтическим образованием. Информация от учебных заведений автоматически заносить в Единый государственный реестр призывников – без физического обращения самого человека.

Женщинам необходимо в течение 60 дней после завершения обучения лично обратиться в ТЦК и СП для прохождения военно-врачебной комиссии,

– отметила Гевель.

В случае игнорирования этих требований предусмотрен штраф от 17 до 25,5 тысячи гривен.

Будут ли мобилизовать женщин в ряды ВСУ?

В то же время Екатерина Гевель отметила, что мобилизации для женщин в Украине пока нет. Поэтому отсутствуют ограничения на выезд за границу, даже если они находятся на учете.

Также исполняющей обязанности начальника группы коммуникации Кировоградского областного ТЦК и СП уточнила, что в области не фиксировали случаев уклонения женщин от прохождения военной службы по мобилизации.