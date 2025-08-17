В Україні з 31 липня діють нові правила військового обліку призовників, військовозобов’язаних та резервістів. З цим змінився порядок постановки на облік для жінок-медиків та фармацевтів.

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на коментар виконувачки обов'язків начальника групи комунікації Кіровоградського обласного ТЦК та СП Катерини Гевель для Суспільного.

Що змінилося у постановці на облік жінок-медиків та фармацевтів?

Катерина Гевель розповіла, що, відповідно до постанови № 916, заклади освіти повинні протягом 7 днів після випуску подати до районних або міських ТЦК та СП списки випускниць-медиків та фармацевтів за місцем проживання.

"До цього розпорядження, заклади освіти надсилали списки військовозобов'язаних студентів-медиків до ТЦК за два місяці до завершення навчання. Жінкам видавали тимчасові посвідчення військовозобов’язаних і вносили їх до бази даних. Жінки повинні були прийти до ТЦК протягом семи днів, аби пройти ВЛК і стати на облік", – пояснила вона.

За словами представниці Кіровоградського обласного ТЦК, зараз запроваджено автоматичний військовий облік жінок із медичною та фармацевтичною освітою. Інформація від закладів освіти автоматично заноситимуть до Єдиного державного реєстру призовників – без фізичного звернення самої людини.

Жінкам необхідно протягом 60 днів після завершення навчання особисто звернутися до ТЦК та СП для проходження військово-лікарської комісії,

– зазначила Гевель.

У разі ігнорування цих вимог передбачений штраф від 17 до 25,5 тисяч гривень.

Чи мобілізуватимуть жінок до лав ЗСУ?

Водночас Катерина Гевель зазначила, що мобілізації для жінок в Україні наразі немає. Тому відсутні обмеження на виїзд за кордон, навіть якщо вони перебувають на обліку.

Також виконувачки обов'язків начальника групи комунікації Кіровоградського обласного ТЦК та СП уточнила, що в області не фіксували випадків ухилення жінок від проходження військової служби під час мобілізації.