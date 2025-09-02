Мобилизация женщин в Украине: ожидаются ли изменения в сентябре
- Сейчас в Украине призыв женщин на службу только добровольный.
- В то же время женщины-медики обязаны стать на воинский учет, а за нарушение учетных правил предусмотрены штрафы.
В Украине продолжается всеобщая мобилизация. Сейчас обязательного призыва для женщин нет, но одна из категорий таки может пойти на фронт.
О мобилизации женщин и будут ли изменения в сентябре, рассказывает 24 Канал.
Мобилизация женщин: есть ли изменения?
Сейчас в Украине только одна категория женщин может идти воевать – добровольцы.
Желающие подписать контракт женщины должны будут служить до конца войны или подписания закона о демобилизации.
Попасть на фронт женщина может только после прохождения ВКК и при отсутствии заболеваний. Она имеет право самостоятельно выбрать для себя военную специальность согласно ее навыкам и образованию.
Никаких других изменений по мобилизации женщин не планируется, в частности, и в отношении женщин-медиков всех врачебных специальностей, а также медсестер, акушерок, фармацевтов, стоматологов.
Однако, женщины-медики обязаны стать на воинский учет и сообщать об изменениях личной информации в ТЦК. В случае нарушения правил учета, возможен штраф.
Могут ли женщины выезжать за границу?
Закон позволяет большинству украинских женщин пересекать границу. В этом перечне и медицинские работницы, которые стоят на воинском учете.
Однако страну не могут военнослужащие, госслужащие, полицейские и все причастные к государственной тайне.
Под запретом выезда также женщины, которым это запретил суд, например, из-за долгов или уголовного расследования.