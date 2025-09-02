В Украине продолжается всеобщая мобилизация. Сейчас обязательного призыва для женщин нет, но одна из категорий таки может пойти на фронт.

О мобилизации женщин и будут ли изменения в сентябре, рассказывает 24 Канал.

Смотрите также 12 категорий украинцев, которых не мобилизуют в сентябре 2025 года

Мобилизация женщин: есть ли изменения?

Сейчас в Украине только одна категория женщин может идти воевать – добровольцы.

Желающие подписать контракт женщины должны будут служить до конца войны или подписания закона о демобилизации.

Попасть на фронт женщина может только после прохождения ВКК и при отсутствии заболеваний. Она имеет право самостоятельно выбрать для себя военную специальность согласно ее навыкам и образованию.

Никаких других изменений по мобилизации женщин не планируется, в частности, и в отношении женщин-медиков всех врачебных специальностей, а также медсестер, акушерок, фармацевтов, стоматологов.

Однако, женщины-медики обязаны стать на воинский учет и сообщать об изменениях личной информации в ТЦК. В случае нарушения правил учета, возможен штраф.

Могут ли женщины выезжать за границу?