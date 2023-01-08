В Минобороны рассказали, когда мобилизация женщин-медиков станет обязательной
До 2026 года украинки, у которых медицинская специальность, не будут подлежать обязательной мобилизации. Изменения касаются только системы постановки на учет.
Об этом в эфире телемарафона сообщила заместитель министра обороны Украины Анна Маляр. Она подчеркнула, что представительницы других профессий будут становиться на учет в добровольном порядке.
К теме Общая мобилизация в Украине: какие условия для призыва на службу
Маляр объяснила мобилизацию женщин-медиков
Сейчас есть изменения, касающиеся системы учета. До 2026 года даже украинки, у которых медицинская специальность – единственная, по которой они могут подлежать мобилизации, не подлежат обязательной постановке на учет. Другие профессии – только в добровольном порядке,
– рассказала Анна Маляр.
Замминистра обороны добавила, что сейчас на фронте по собственному желанию находится около 5 тысяч женщин.
Что известно о правилах воинского учета женщин-медиков
- Президент Владимир Зеленский подписал закон, согласно которому женщины официально смогут становиться на воинский учет исключительно по собственному согласию. Исключение – женщины-медики.
- Правительство обнародовало правила воинского учета для женщин-медиков, входящих в принятый 30 декабря Порядок организации и ведения воинского учета призывников, военнообязанных и резервистов.
- У женщин будет 7 дней после получения временного удостоверения военнообязанного на прибытие в военкомат.
- Заведения профессионального, профессионального высшего или высшего образования, осуществляющие подготовку женщин по медицинской или фармацевтической специальности, за 2 месяца до окончания учебы будут теперь подавать список таких женщин в территориальные центры комплектования.
- Постановка женщин на воинский учет военнообязанных осуществляется после определения их пригодности к воинской службы, внесения персональных данных в Единый государственный реестр призывников, военнообязанных и резервистов с последующим оформлением соответствующего военно-учетного документа.
- С 2026 года женщины, которые не станут на воинский учет, не смогут трудоустроиться