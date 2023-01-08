У Міноборони розповіли, коли мобілізація жінок-медиків стане обов'язковою

8 січня 2023, 18:06
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До 2026 року українки, які мають медичну спеціальність, не підлягатимуть обов'язковій мобілізації. Зміни стосуються лише системи постановки на облік.

Про це в ефірі телемарафону повідомила заступниця міністра оборони України Ганна Маляр. Вона підкреслила, що представниці інших професій ставатимуть на облік у добровільному порядку.

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Маляр пояснила мобілізацію жінок-медиків

Зараз є зміни, які стосуються системи обліку. До 2026 року навіть українки, які мають медичну спеціальність – єдину, за якою вони можуть підлягати мобілізації, не матимуть обов'язкової постановки на облік. Інші професії – тільки у добровільному порядку,
– розповіла Ганна Маляр.

Заступниця міністра оборони додала, що зараз на фронті за власним бажанням перебуває близько 5 тисяч жінок.

Що відомо про правила військового обліку жінок-медиків

  • Президент Володимир Зеленський підписав закон, відповідно до якого жінки офіційно зможуть ставати на військовий облік виключно за власної згоди. Виняток – жінки-медики.
  • Уряд оприлюднив правила військового обліку для жінок-медиків, які входять до ухваленого 30 грудня Порядку організації та ведення військового обліку призовників, військовозобов'язаних та резервістів.
  • У жінок буде 7 днів після отримання тимчасового посвідчення військовозобов'язаного на прибуття до військкомату.
  • Заклади професійної, фахової передвищої або вищої освіти, які здійснюють підготовку жінок за медичною або фармацевтичною спеціальністю, за 2 місяці до завершення навчання відтепер подаватимуть список щодо таких жінок до територіальних центрів комплектування.
  • Взяття жінок на військовий облік військовозобов'язаних здійснюється після визначення їх придатності до військової служби, внесення персональних даних до Єдиного державного реєстру призовників, військовозобов'язаних та резервістів з подальшим оформленням відповідного військово-облікового документа.
  • З 2026 року жінки, які не стануть на військовий облік, не зможуть працевлаштуватись

Автор: Михайло Гема