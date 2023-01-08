У Міноборони розповіли, коли мобілізація жінок-медиків стане обов'язковою

До 2026 року українки, які мають медичну спеціальність, не підлягатимуть обов'язковій мобілізації. Зміни стосуються лише системи постановки на облік.

Про це в ефірі телемарафону повідомила заступниця міністра оборони України Ганна Маляр. Вона підкреслила, що представниці інших професій ставатимуть на облік у добровільному порядку.

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Маляр пояснила мобілізацію жінок-медиків

Зараз є зміни, які стосуються системи обліку. До 2026 року навіть українки, які мають медичну спеціальність – єдину, за якою вони можуть підлягати мобілізації, не матимуть обов'язкової постановки на облік. Інші професії – тільки у добровільному порядку,

– розповіла Ганна Маляр.

Заступниця міністра оборони додала, що зараз на фронті за власним бажанням перебуває близько 5 тисяч жінок.

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