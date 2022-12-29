На сьогодні в українській армії є мобілізовані жінки, а також доброволиці. Як українки служать у нинішній час – розповів начальник управління персоналу штабу Командування Сухопутних військ ЗСУ Роман Горбач.

До теми Мобілізація жінок: все, що потрібно про це знати та до чого варто готуватися

Як мобілізують українських жінок

За словами Горбача, наразі немає гострої потреби у мобілізації жінок. Нині вони можуть бути мобілізовані лише за власним бажанням.

Такі, звичайно, є. У нас проходять службу дуже багато військовослужбовців-жінок. У процентному співвідношенні до війни їх було набагато більше, десь до 10%, можливо, навіть більше,

– розповів він.

Зараз українки переважно служать на керівних посадах. У зв’язку з дуже непростими умовами проходження служби жінки менше йдуть до ЗСУ, пояснив Горбач.

"Та якщо вони повністю відповідають за всіма умовами, звернулися як добровольці, то їх без обмежень можуть призвати на будь-яку посаду. У нас є військовослужбовці-жінки — командири бойових машин і командири взводів, артилерійських батарей тощо", – зазначив експерт.

Кому слід стати на облік

Є певний перелік професій, при яких жінки мають стати на військовий облік. Туди входить:

біомедична інженерія, біотехнології та біоінженерія; фізична терапія, ерготерапія, медична та психологічна реабілітація, громадське здоров’я, фізична реабілітація, промислова фармація, санітарія і експертиза;

оператори медичного устаткування, робітники, що обслуговують устаткування з виробництва фармацевтичних продуктів та косметичних засобів, керівники підрозділів в охороні здоров’я;

професіонали в галузі наук про життя та медичних наук, а також медицини (крім медичних сестер); професіонали медико-профілактичної справи, наукові співробітники;

допоміжний персонал у галузі сучасної медицини, фізіотерапії, фармації (крім медичних сестер), медичні асистенти, дантисти-асистенти, фізіотерапевти та масажисти, фармацевти, інші асистенти професіоналів в галузі сучасної медицини (крім медичних сестер);

професіонали патології, токсикології, фармакології, фізіології та епідеміології;

патологи, токсикологи, фармакологи, фізіологи та епідеміологи, наукові співробітники (лікувальна справа), лікарі, фахівці в галузі медико-профілактичної справи, професійні медичні сестри та акушерки, професіонали в галузі сестринської справи та акушерства;

інші професіонали в галузі медицини (крім сестринської справи та акушерства);

стоматологія, медицина, медсестринство, фармація, технології медичної діагностики та лікування;

медичні сестри та акушерки, гігієністи, окулісти та оптики, медичні сестри та акушерки, що асистують професіоналам, помічники професіоналів-акушерів;

професіонали в галузі лікувальної справи, стоматології, наукові співробітники (стоматологія), стоматологи, фармації, провізори.

Мобілізація в Україні: останні новини