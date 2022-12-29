На сегодняшний день в украинской армии есть мобилизованные женщины, а также добровольцы. Как украинки служат в настоящее время – рассказал начальник управления персонала штаба Командования Сухопутных войск ВСУ Роман Горбач.
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Как мобилизуют украинских женщин
По словам Горбача, пока нет острой потребности в мобилизации женщин. В настоящее время они могут быть мобилизованы только по собственному желанию.
Такие, конечно, есть. У нас проходит службу очень много военнослужащих-женщин. В процентном соотношении до войны их было гораздо больше, где-то до 10%, возможно, даже больше,
– рассказал он.
Сейчас украинки в основном служат на руководящих должностях. В связи с очень непростыми условиями прохождения службы женщины меньше идут в ВСУ, объяснил Горбач.
"И если они полностью отвечают по всем условиям, обратились как добровольцы, то их без ограничений могут призвать на любую должность. У нас есть военнослужащие-женщины — командиры боевых машин и командиры взводов, артиллерийских батарей и так далее", – отметил эксперт.
Кому следует стать на учет
Есть определенный список профессий, при которых женщины должны стать на военный учет. Туда входит:
- биомедицинская инженерия, биотехнологии и биоинженерия; физическая терапия, эрготерапия, медицинская и психологическая реабилитация, общественное здоровье, физическая реабилитация, промышленная фармация, санитария и экспертиза;
- операторы медицинского оборудования, рабочие, обслуживающие оборудование по производству фармацевтических продуктов и косметических средств, руководители подразделений в здравоохранении;
- профессионалы в области наук о жизни и медицинских науках, а также медицины (кроме медицинских сестер); профессионалы медико-профилактического дела, научные сотрудники;
- вспомогательный персонал в области современной медицины, физиотерапии, фармации (кроме медицинских сестер), медицинские ассистенты, дантисты-ассистенты, физиотерапевты и массажисты, фармацевты, другие ассистенты профессионалов в области современной медицины (кроме медицинских сестер);
- профессионалы патологии, токсикологии, фармакологии, физиологии и эпидемиологии;
- патологи, токсикологи, фармакологи, физиологи и эпидемиологи, научные сотрудники (лечебное дело), врачи, специалисты в области медико-профилактического дела, профессиональные медицинские сестры и акушерки, профессионалы в области сестринского дела и акушерства;
- другие профессионалы в области медицины (кроме сестринского дела и акушерства);
- стоматология, медицина, медсестринство, фармация, технологии медицинской диагностики и лечения;
- медицинские сестры и акушерки, гигиенисты, окулисты и оптики, медицинские сестры и акушерки, ассистирующие профессионалам, ассистенты профессионалов-акушеров;
- профессионалы в области лечебного дела, стоматологии, научные сотрудники (стоматология), стоматологи, фармации, провизоры.
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