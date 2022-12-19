Роман Горбач, начальник управления персонала штаба Командования Сухопутных войск ВСУ, во время брифинга заявил, что мобилизация в Украине происходит "постоянно, ежедневно, планово".

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Мобилизации в Украине происходит планово

Он подчеркнул, что граждан будут призывать на военную службу без изменений как до Нового года, так и после. При этом Горбач допустил, что возможны определенные корректировки в планах.

Но в ВСУ отметили, что корректировки происходят не просто. В частности, не из-за ситуации с угрозой нового наступления России. Напротив, все просчитано, "потому что мобилизация это очень сложная система".

Роман Горбач заявил, что просто так призвать завтра больше людей не могут.

Что известно об угрозе нового наступления России