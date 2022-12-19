Роман Горбач, начальник управления персонала штаба Командования Сухопутных войск ВСУ, во время брифинга заявил, что мобилизация в Украине происходит "постоянно, ежедневно, планово".
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Мобилизации в Украине происходит планово
Он подчеркнул, что граждан будут призывать на военную службу без изменений как до Нового года, так и после. При этом Горбач допустил, что возможны определенные корректировки в планах.
Но в ВСУ отметили, что корректировки происходят не просто. В частности, не из-за ситуации с угрозой нового наступления России. Напротив, все просчитано, "потому что мобилизация это очень сложная система".
Роман Горбач заявил, что просто так призвать завтра больше людей не могут.
Что известно об угрозе нового наступления России
- Главнокомандующий Вооруженными силами Украины Валерий Залужный заявил, что Россия готовит около 200 тысяч военных. По его словам, враг может зимой 2023 начать новое наступление, в частности на Киев.
- Залужный отметил, что в Украине не будет новой большой волны мобилизации, сказав, что ему нужно оружие, а не люди.
- В настоящее время в Украине не фиксируют формирование ударных групп для нового наступления из Белоруссии. Однако есть несколько факторов, которые могут свидетельствовать, что Россия все же готовит новое наступление из Беларуси.
- Впрочем, эксперты считают, что новое наступление оккупантов с Севера не будет иметь успеха, ведь русская армия деградировала. В Минобороны Британии тоже считают, что белорусские и российские войска вряд ли составляют силу, способную осуществить новое успешное наступление.