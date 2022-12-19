Для этого необходимы соответствующие документы. Как стать на учет в военкомате – читайте далее в материале 24 канала.

Важно Общая мобилизация в Украине: возможен ли отказ от повестки

Кто должен стать на военный учет

На военный учет призывников должны стать:

приписанные к призывным участкам;

прибывшие из других местностей (административно-территориальных единиц) Украины или из-за границы на новое место жительства;

которые получили гражданство Украины и подлежат приписке к призывным участкам.

На военный учет военнообязанных должны стать:

уволенные из военной службы в запас;

те, что прекратили альтернативную (невоенную) службу в случае истечения срока ее прохождения или досрочно;

военнообязанные, прибывшие из других местностей (административно-территориальных единиц) Украины или из-за границы на новое место жительства;

уволенные со службы полицейские, лица начальствующего и рядового состава Министерства внутренних дел Украины, Оперативно-спасательной службы гражданской защиты, Государственной уголовно-исполнительной службы Украины, центрального органа исполнительной власти, который обеспечивает формирование и реализует государственную налоговую и таможенную политику;

приобретшие гражданство Украины и подлежат взятию на учет военнообязанных;

исключенные из военного учета Службы безопасности Украины, Службы внешней разведки;

освобожденные от призыва на срочную военную службу;

достигшие предельного (27-летнего) возраста во время пребывания на военном учете призывников.

Какие документы необходимы, чтобы стать на военный учет

заявление о взятии на военный учет;

паспорт;

идентификационный код;

военно-учетный документ;

свидетельство о рождении детей (если есть);

письмо убытия из ЖЭКа.

Призывники и военнообязанные по прибытию к новому местожительству обязаны в течение 7 дней встать на военный учет и не ранее чем за 3 дня до убытия с места жительства сняться с указанного учета.

Напомним, что военнообязанные мужчины не подлежат мобилизации, если у них есть ряд заболеваний. В частности, говорится о временном или пожизненном освобождении от службы в армии в зависимости от болезни.