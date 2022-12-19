Для этого необходимы соответствующие документы. Как стать на учет в военкомате – читайте далее в материале 24 канала.
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Кто должен стать на военный учет
На военный учет призывников должны стать:
- приписанные к призывным участкам;
- прибывшие из других местностей (административно-территориальных единиц) Украины или из-за границы на новое место жительства;
- которые получили гражданство Украины и подлежат приписке к призывным участкам.
На военный учет военнообязанных должны стать:
- уволенные из военной службы в запас;
- те, что прекратили альтернативную (невоенную) службу в случае истечения срока ее прохождения или досрочно;
- военнообязанные, прибывшие из других местностей (административно-территориальных единиц) Украины или из-за границы на новое место жительства;
- уволенные со службы полицейские, лица начальствующего и рядового состава Министерства внутренних дел Украины, Оперативно-спасательной службы гражданской защиты, Государственной уголовно-исполнительной службы Украины, центрального органа исполнительной власти, который обеспечивает формирование и реализует государственную налоговую и таможенную политику;
- приобретшие гражданство Украины и подлежат взятию на учет военнообязанных;
- исключенные из военного учета Службы безопасности Украины, Службы внешней разведки;
- освобожденные от призыва на срочную военную службу;
- достигшие предельного (27-летнего) возраста во время пребывания на военном учете призывников.
Какие документы необходимы, чтобы стать на военный учет
- заявление о взятии на военный учет;
- паспорт;
- идентификационный код;
- военно-учетный документ;
- свидетельство о рождении детей (если есть);
- письмо убытия из ЖЭКа.
Призывники и военнообязанные по прибытию к новому местожительству обязаны в течение 7 дней встать на военный учет и не ранее чем за 3 дня до убытия с места жительства сняться с указанного учета.
Напомним, что военнообязанные мужчины не подлежат мобилизации, если у них есть ряд заболеваний. В частности, говорится о временном или пожизненном освобождении от службы в армии в зависимости от болезни.