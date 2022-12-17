Соответствующий список определяет приказ об утверждении положения о военно-врачебной экспертизе в Вооруженных Силах Украины, информирует 24 канал. Там ясно указано, что под мобилизацию не подлежат люди с тяжелыми патологиями.
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Кого не мобилизуют во время военного положения
Согласно приказу, под мобилизацию не подпадают военнообязанные, имеющие:
- Вич-инфекцию – если она сопровождается инфекционными, паразитарными болезнями или злокачественными опухолями или другими уточненными заболеваниями;
- психические и поведенческие расстройства – например, резко выраженные виды деменции, умственную отсталость;
- болезни нервной системы – например, при эпилепсии, энцефалите, болезни Паркинсона, менингите, миопатии, люмбаго, рассеянном склерозе, церебральной форме паралича;
- гепатит – говорится о тяжелой форме вирусных гепатитов, которые плохо лечатся и нарушают работу органов и систем;
- болезни системы кровообращения, если речь идет о тяжелых формах. В частности, быстро прогрессирующие со значительными нарушениями функций;
- онкологические болезни – если человеку установили неизлечимый диагноз;
- заболевание костей – говорится о выраженной деформации или дефектах пальцев кисти, стоп, тяжелой форме плоскостопия, фибробластические патологии с нарушением двигательной активности;
- болезни пищеварительной системы – говорится о челюстно-лицевых аномалиях (за исключением врожденных), аномалии прикуса, сопровождающиеся нарушением дыхания, обоняния, а также глотательной, речевой и жевательной функции;
- заболевание дыхательной системы – хроническую форму бронхита и пневмонии, ХОБЛ или тяжелую форму бронхиальной астмы. А также при озене и других болезнях;
- патологии мочеполовой системы – например, острый пиелит, хронический первичный пиелонефрит, тяжелый нефротический синдром, нефропатия, почечная недостаточность, гидронефроз.
Также не мобилизуют военнообязанных людей, имеющих существенные проблемы со зрением или слухом. В частности, говорится о:
- резко выраженные болезни с прогрессирующим понижением зрения или частыми обострениями на обоих глазах. Например, если есть отслойка и разрыв сетчатки на обоих глазах;
- стойкую полную глухоту на оба уха или глухонемоту.
Совершенно непригодными к службе в армии даже в военное время с исключением из учета есть люди из активным туберкулезом с выделением микобактерий и при наличии распада легочной ткани.
Также не заберут в армию даже во время войны военнообязанных с болезнями сердца: гипертонической болезнью 3 стадии, с сердечной недостаточностью 2-Б – 3 стадии и другими тяжелыми недугами.
Кроме этого, в зависимости от болезни лица могут быть:
- непригодными к военной службе в мирное время, ограниченно пригодными в военное время;
- временно непригодными и нуждаться в лечении, увольнении или отпуске.
примите во внимание Мобилизация в Украине: какие категории мужчин точно не призовут в армию
Мобилизация в военное время: коротко
- Мобилизацию и военное положение в Украине продлили до 19 февраля 2023 года. Под нее подлежат военнообязанные мужчины от 18 до 60 лет.
- Однако не мобилизуют студентов дневной формы обучения, если они этого не захотят. Также под призыв не подлежат лица, которые имеют бронирование. В частности, такие, которые работают в государственных органах, органах местного самоуправления и органах государственной власти или некоторые предприниматели.
- Заместитель министра обороны Анна Маляр объясняла, что продолжение общей мобилизации в 2023 году спрогнозировать сложно. Всё зависит от хода войны. Но недавно Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный сказал, что ВСУ не нужны еще сотни тысяч мобилизованных.